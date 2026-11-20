روسيا تشن ضربات على كييف ولفيف مما يقتل 8 أشخاص، وبولندا تعلن دخول صواريخ روسية لمجالها الجوي وتتهم موسكو بالتعمد قبل زيارة روته.

شنّت القوات الروسية هجوماً واسع النطاق على الأراضي الأوكرانية يوم الجمعة، مما أسفر عن وقوع قتلى وإصابات واسعة في عدة مناطق، بينما شهدت الساحة الإقليمية توتراً متصاعداً بعد دخول صواريخ روسية إلى المجال الجوي البولندي. وقد أكدت السلطات الأوكرانية مقتل ثمانية أشخاص على الأقل نتيجة الضربات الجوية التي استهدفت كييف ولفيف، بينما ذكرت بولندا أن صاروخين روسيين سقطا على الأرجح على أراضيها في جنوب شرق البلاد.

تفاصيل الضربات الروسية والحصيلة

أفادت السلطات الأوكرانية بأن الضربات الروسية أسفرت عن مقتل ستة أشخاص في العاصمة كييف، وشخصين في مدينة لفيف. وقد أدت هذه الهجمات إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من العاصمة، وتسببت في أضرار جسيمة للجسور الحيوية التي ترتكز عليها حركة النقل والمواصلات في المنطقة.

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في حين شهدت محطات مترو كييف ازدحاماً شديداً حيث لجأ السكان إليها كملاجئ آمنة من الغارات الجوية، مع وجود أشخاص ينامون على حصائر اليوغا وكراسي التخييم وفي خيام سريعة النصب، مما يعكس مستوى التوتر والقلق الذي يعيشه المدنيون.

انتهاكات المجال الجوي البولندي والرد الدبلوماسي

أعلنت السلطات البولندية سقوط صاروخ روسي واحد على الأقل في جنوب شرق البلاد خلال الهجوم الليلي على أوكرانيا، مشيرة إلى أن التحقيق جارٍ في ثلاثة مواقع مختلفة سقطت فيها مقذوفات يُشتبه بأن بينها طائرة مسيرة وصاروخاً ثانياً.

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وصف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك دخول هذه الأسلحة إلى المجال الجوي الوطني بأنه عمل متعمد، مشيراً إلى أن هذا التصرف قد يكون مرتبطاً بإجراء مناورات عسكرية تجري على الأراضي البولندية بمشاركة آلاف الجنود الأوروبيين.

تصاعد حدة التوتر مع حلف الناتو

من جانبه، انتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بشكل حاد الانتهاكات الخطيرة للمجال الجوي البولندي، مؤكدًا أن الحادث خطير للغاية. وأوضح روته أن الحلف أرسل طائرات اعتراضية كرد فعل على هذا الانتهاك الجسيم للسيادة البولندية.

كما أشار دونالد توسك إلى أن مارك روته سيزور العاصمة وارسو يوم السبت المقبل، وذلك للاطلاع على تفاصيل الواقعة ومناقشة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا التصعيد الأخير.

التداعيات السياسية والعسكرية

تأتي هذه الأحداث في وقت كثفت فيه روسيا هجماتها على كييف خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك قبيل حلول فصل الشتاء الذي يخشى كثيرون أن يكون الأقسى منذ بدء الحرب، مما يهدد بزيادة المعاناة الإنسانية والعزلة في المناطق المتضررة.

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في السياق السياسي الأوسع، اختار الأوروبيون بولندا لتكون إحدى الدول الخمس التي ستمثلهم في المحادثات المقبلة بشأن أوكرانيا التي تقودها الولايات المتحدة، مما يعزز من الدور البولندي في رسم مستقبلا geopolitics المنطقة.

يشار إلى أن الرئيس الروسي قد أشاد سابقاً بـ"المسؤولية المشتركة" للقادة الثلاثة عن الأمن العالمي، وأصدروا "إعلان سلام" لم يأتِ على ذكر الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ نحو خمس سنوات، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الدولية.