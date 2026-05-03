هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة تستهدف البنية التحتية النفطية الروسية وتصعيد التوترات

أوكرانيا تشن هجمات واسعة النطاق بطائرات مسيرة على ميناء بريمورسك الروسي وميناء نوفوروسيسك، مستهدفةً البنية التحتية النفطية. روسيا تحذر من ارتفاع أسعار النفط العالمية. وتصعيد عسكري في منطقة دونيتسك.

شهدت الساحة الدولية تطورات متسارعة خلال الساعات الأخيرة، حيث أعلنت أوكرانيا عن شن هجمات واسعة النطاق بطائرات مسيرة على ميناء بريمورسك الروسي الواقع على بحر البلطيق ، مستهدفةً بشكل مباشر البنية التحتية النفطية الحيوية.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد التوترات بين البلدين واستمرار الحرب الدائرة، مع تركيز أوكراني متزايد على استهداف مصادر الطاقة الروسية بهدف إضعاف قدرتها على تمويل الحرب. ووفقًا للمعلومات الصادرة عن الجانب الأوكراني، فقد أسفرت الهجمات عن أضرار جسيمة في محطة النفط بالميناء، بالإضافة إلى استهداف سفينة إطلاق صواريخ من طراز كاراكورت وزورق دورية. في المقابل، أعلنت روسيا عن إسقاط أكثر من 60 طائرة مسيرة فوق المنطقة، مؤكدةً عدم وقوع تسرب نفطي أو حرائق كبيرة.

وتعتبر هذه الهجمات بمثابة رسالة واضحة من أوكرانيا بشأن قدرتها على الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية داخل الأراضي الروسية، وتأكيدها على مواصلة الضغط العسكري والاقتصادي على موسكو. كما أنها تعكس استمرار الاعتماد على الطائرات المسيرة كأداة رئيسية في العمليات العسكرية، نظرًا لقدرتها على تجاوز الدفاعات الجوية الروسية وتحديد الأهداف بدقة.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استهداف ناقلتين تابعتين لأسطول الظل الروسي في المياه القريبة من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، مؤكدًا أن هذه الناقلات كانت تستخدم في نقل النفط. وتأتي هذه الهجمات في وقت حرج بالنسبة لروسيا، حيث تواجه تحديات اقتصادية متزايدة بسبب العقوبات الغربية وتراجع أسعار النفط.

وفي رد فعل على هذه التطورات، حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من أن أسعار النفط العالمية قد ترتفع بشكل أكبر إذا استمرت أوكرانيا في قصف البنية التحتية النفطية الروسية. وأشار إلى أن أي نقص في إمدادات النفط الروسية إلى السوق العالمية سيؤدي إلى زيادة الأسعار، مما سيعود بالفائدة على الشركات الروسية ويزيد من إيرادات الدولة. وفي الوقت نفسه، أفاد رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين بإسقاط 4 طائرات درون كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية.

وعلى الصعيد العسكري الميداني، أعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي عن تقدم القوات الروسية نحو مدينة كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، مما يشير إلى استمرار المعارك الشديدة في هذه المنطقة. وتأتي هذه التطورات في ظل جهود دولية مستمرة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، إلا أن آفاق السلام لا تزال غير واضحة في ظل استمرار التصعيد العسكري والسياسي





