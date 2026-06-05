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هجمات حزب الله: قلق متزايد داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية

سياسة News

هجمات حزب الله: قلق متزايد داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية
حزب اللهإسرائيلدفاع إسرائيلي
📆6/5/2026 9:25 AM
📰ElwatanNews
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الهجمات التي قام بها حزب الله على إسرائيل قد أظهرت ثغرات في الدفاع الإسرائيلي، مما يثير قلقًا متزايدًا داخل المؤسسة العسكرية.

هجمات مسيرات حزب الله تكشف ثغرات الدفاع ال إسرائيل ي.. قلق متصاعد داخل المؤسسة العسكرية. في إطار الأحداث الأخيرة في المنطقة، أظهرت الهجمات التي قام بها حزب الله على إسرائيل ثغرات في الدفاع ال إسرائيل ي.

هذه الهجمات قد تكون بمثابة تحذيرات قوية لجيش إسرائيل، مما يثير قلقًا متزايدًا داخل المؤسسة العسكرية. على الرغم من أن إسرائيل تتمتع بمنظومة دفاعية قوية، إلا أن الهجمات الأخيرة قد أظهرت أن هناك ثغرات في هذه المنظومة. وهذه الهجمات قد تكون بمثابة تحدٍ لجيش إسرائيل، مما يثير مخاوف حول قدرته على الدفاع عن نفسها

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حزب الله إسرائيل دفاع إسرائيلي مؤسسة عسكرية

 

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