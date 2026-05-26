هجمات روسية واسعة على أوكرانيا وتوجيهات إجلاء الدبلوماسيين في ظل تصاعد التوترات

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية عن هجمات روسية تضمنت أكثر من مائة طائرة مسيرة وصاروخين، بينما روسيا تدعو مواطنيها الأجانب ومواطني الولايات المتحدة إلى مغادرة كييف. وتستمر الجهود الدولية للحد من تصعيد الصراع وسط تراجع التقدم الدبلوماسي بين واشنطن وطهران.

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الثلاثاء عن أوضاع خطيرة على الأرض نتيجة هجمات روسية واسعة النطاق، حيث تشير التقارير إلى أن روسيا أطلقت خلال الليل أكثر من مائة طائرة مسيرة ومستهدفين صاروخين من طراز "باليستيين" على أراضي أوكرانيا .

وقد أثارت هذه العملية ردود فعل حادة من قبل وزارة الخارجية الأوكرانية التي أعادت التأكيد على أن التهديدات الروسية الأخيرة بتكثيف الضربات الجوية على العاصمة كييف لا تحمل أي مستجدات، بل هي استمرار لسلسلة من الاستفزازات التي تصاعدت منذ بداية الصراع في فبراير 2022. في خطوة تصعيدية أخرى، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً يطالب فيه مواطنيها الأجانب، بمن فيهم جميع أفراد البعثات الدبلوماسية، بمغادرة العاصمة الأوكرانية كييف بأسرع وقت ممكن.

وجاء هذا الدعوة لتتضمن توجيهات صريحة للسكان بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والحكومية، في ظل تصاعد حدة القتال وتعقيد الظروف الأمنية. وفي سياق مشابه، نقلت مصادر روسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أبلغ نظيره الأمريكي ماركو روبيو عبر مكالمة هاتفية بالأمس، بضرورة إجلاء جميع الموظفين الدبلوماسيين للولايات المتحدة من كييف.

وعلى الرغم من هذا الإشعار، لم يُعلن الروبيو عن اتخاذ أي قرار رسمي بشأن الإخلاء، إلا أنه عبّر خلال زيارة له إلى الهند عن قلقه المتزايد إزاء احتمالية تصاعد "الحرب المروعة" في أوكرانيا إلى مستويات لا يمكن التحكم فيها. تتزامن هذه التطورات مع تلاحم الجهود الدولية التي تسعى للحد من تفجر الصراع، خاصةً بعد أن سعت الإدارة الأمريكية التي كانت تحت قيادة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي استمرت لأكثر من عام في محاولة إيقاف القتال الذي اندلع عقب الغارة العسكرية الروسية، إلى إبرام اتفاقيات وقف إطلاق النار دون أن تحقق أي تقدم ملموس.

انتهى الأمر بأن سياسات واشنطن اتخذت مساراً يشهد جموداً واضحاً، مع تركيز متزايد على مواجهة إيران في الساحة الإقليمية. وعلى صعيد آخر، أعلن مصدر إيراني أن مساعي القائد قاليباف أحرزت تقدماً في المحادثات مع واشنطن، ما أشارت إليه بعض الأصوات باعتباره خطوة قد تسهم في تخفيف توتر العلاقات بين طهران وواشنطن.

في الوقت نفسه، دعا رئيس هيئة الإسعاف إلى تمديد خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى حتى عودة الحجاج إلى الوطن، مسلطاً الضوء على أهمية توفير الخدمات الصحية الأساسية خلال المناسبات الدينية في ظل الظروف الأمنية المتقلبة. كما وجهت رسالة إلى سكان الأحياء القديمة الذين يشاركون في مشاريع الإسكان البديل، لتشجيعهم على ملء الاستمارات المطلوبة دون خوف من خسارة حقوقهم، في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في ظل الأزمات المتلاحقة





