هجوم روسي واسع النطاق على كييف

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية عن سلسلة من الانفجارات في العاصمة كييف، وذلك في وقت مبكر من يوم الأحد. أفادت صحيفة كييف اندبندنت بسماع سلسلة من الانفجارات في العاصمة، بينما أفادت وسائل التواصل الاجتماعي بسماع دوي انفجارات. حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن هجوما بصاروخ أوريشنيك بات متوقعا، وذكر أن كييف معرضة للخطر أيضا. وحذر زيلينسكي من هجوم روسي محتمل يتضمن أنواعاً مختلفة من الأسلحة وحث الناس على الاحتماء أثناء إنذارات الغارات الجوية. ولايزال من غير الواضح ما إذا كانت روسيا قد استخدمت بالفعل صاروخ أوريشنيك متوسط المدى في الهجوم الذي وقع ليلا على كييف. وقد استخدمت روسيا هذا الصاروخ الباليستي، الذي يتمتع بقدرة تدميرية عالية للغاية، مرتين من قبل في حربها ضد أوكرانيا - مرة بدون رؤوس حربية في مدينة دنيبرو الواقعة في الجنوب الشرقي، ومؤخرا في غرب أوكرانيا في يناير الماضي.

