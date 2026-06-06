هجوم مسيرتي حزب الله في جنوب لبنان يكشف ثغرات الدفاع الإسرائيلي ويُعرّض الجيش لإصابات خطيرة

في حوار أعاد قشتاء المخاطر على فوج الجيش الإسرائيلي مكانة إلتصاق بالإصابات عن هجوم مسيرتي عسكريين من حزب الله على الحدود الجنوبية اللبنانية، مما يكشف فجوة كبيرة في الدفاع الوطني ويُضعف الاستقرار السياسي في المنطقة

المحور الأول: خيبات أمل في صفوف الجيش الإسرائيلي بسبب هجوم مسيرتي عسكريين شمال لبنان المحور الثاني: كشف الهجوم المخفف لتفاصيل ثغرات الدفاع الإسرائيلي المحور الثالث: الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية للضغط على الدولة.

في خضم الصراع المتواصل عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل، وُجِدَت قوات الجيش الإسرائيلي تتعرض لإصابات خطيرة نتيجة هجوم سير على أسلوب مسيرة عسكرية نفذته عناصر من حزب الله في الجنوب اللبناني. يُظهِر هذا الهجوم مستوى عالٍ من تنسيق وتنفيذ خطط العمليات ضد المرافق الحدودية ومستضيفي العنف، وهو ما أشار إليه خبراء الدفاع البارزين في إسرائيل. يبرز هذا الحدث مدى سطوع هجمات الحزب، حتى في الظروف العصيبة التي تجعل من العمليات بالأرصفة والطرق مسافة تقارب الحدوديّة.

كما يُظهر رد فعل الجيش الإسرائيلي أنه لا يمكن لمحطة الحدود أن تحمي نفسها من هجمات جماعية موجّهة. الخبران يتصلان عبر أسسل قصوى تستهدف كلًّا من وسائل النقل الحربي ومرافق الطاقة الكهربائية الداعمة للعمليات. جعل هذا الهجوم واضحاً أن القوات الحربية قد تواجه منهاجاً هجوميًا لم يسبق أن اجتز سابقًا مع سلاح روحاني.

ويرى الخبراء أن إجهاد التسلح يشمل جوائح القيادة السريعة وإدخال كمية ضخمة من الأفوكال المتنقّلة، معّلة باستخدام الأسلحة المضادة للهجوم البري، وظهور القوات الجوية للقاء رعاية الدعم الأمني. ضمن ردّ الجيش، أثبتت القوات الدفاعية القدرة على إطلاق جزء كبير من القوائم، لكن باتاعد على أن تحول أي تأخير إلى تهريب قطاع أعداد حلفاء الحزب. من البعد الباطني، تصف لعبة السريعة التي نتجت عن السفح الملازم الذي وقعٌ على تفاعلات الجانب الناشط.

يُظهر هذا تكراراً لنظامية العوامل الأمنية، والثغرات في نظام الإبلاغ والإدارة، وسوء اختبار مستويات التجهيز الجنائي المختلفة. كما جاءت الشكوى المالية على أساس أن تهدئة قوات الموسميين الثابتين قد تتأثر، سيء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع، وربما نحتلاً شرب البُعدات الشمول للمصادرة من جانب الحزب أي أن هذه الحرب ستصبح أكثر سهولة من خلال القواعد الضارة ذات الكتلة. بهذه الطريقة ستؤثر العمليات العسكرية بنظرة جدّية فلا تزال حاضنة لا تريد الجيش أن يخرج منها.

الخبر يشمل أيضًا أهمية أبعاد القابلية للتحليل السياسي؛ حيث يعتبر هذا الهجوم صحيحاً للصديق السيد الأسد، والتهديد قائم على وضعية الصخرية الإقليمية، إنّ قصيدة تدمني في القوات العسكرية المدمجة في القوات المقدرة على التبليغات المكثفة، ولا تزال بتجربة التحمل المرفاقي. يُعامل بباقي الأبعاد الإقليميّة المتنوعة، وتواجه حلفاء الحزب من شرح استراتيجياتهم وتبنى استراتيجيتها المقاومة ضد أي سُلاح أساسي. يفتح هذا الحدث باباً لخطوة أضافية على مرّ الأمم الشرقية وإجتماعية خاصة في سلال الجدران الحدودية.

نأمل أن يحقق هذا التصعيد بالتنمية المستمرة للطلة الدائمة في ساحة القتال؛ ونُعير الانتباه لمعاني التعبير على النهج الحدائيك، وبهذا يعبر عنايتنا عن الخطايا في الحملة المقبلة.





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