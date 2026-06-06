هجوم مستوطنين على حوارة.. إصابات وعنف متصاعد في الضفة الغربية

تسبب هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على بلدة حوارة جنوب نابلس بإصابة تسعة فلسطينيين بينهم بالرصاص والغاز. وتيرة الاعتداءات تزداد في الضفة حيث سجلت 1659 حالة في مايو، بينما تلقى نداء أمريكي لوقف التوسع الاستيطاني في القدس.

في سلسلة من الأحداث التي تعكس تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شهدت بلدة حوارة جنوب نابلس ب الضفة الغربية هجوما عنيفا نفذه مستوطنون إسرائيليون أسفر عن إصابة تسعة فلسطينيين.

ووفقا لمصادر محلية، اقتحمت مجموعة من المستوطنين البلدة وشرعت في تنفيذ أعمال تخريب ممنهجة طالت ممتلكات عامة وخاصة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع السكان المحليين. وقد تدخلت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، حيث تم التعامل مع تسع إصابات توزعت بين إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وخمس حالات اختناق بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع، وثلاث إصابات نتيجة التعرض للضرب المباشر.

كما أشارت التقارير إلى أن اعتداءات المستوطنين شملت تحطيم مركبات والاستيلاء على بعض الممتلكات الشخصية، في时间 لم يصدر أي تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية حول الحادث. وتظهر هذه الحادثة في إطار موجة عنف متجددة تشهدها الضفة الغربية، حيث كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في تقريرها الشهري، أن شهر مايو الماضي شهد 1659 حالة اعتداء نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون.

وشرح رئيس الهيئة مؤيد شعبان تفاصيل هذه الحوادث، موضحا أن قوات الاحتلال كانت مسؤولة عن 1108 منها، بينما نسبت 551 حادثة إلى المستوطنين، مبينا أن طبيعة الاعتداءات تنوعت بين الهجوم على المواطنين وممتلكاتهم والأراضي الزراعية. هذه الأرقام تعكس حدة الاعتداءات الممنهجة التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين تمهيدا لبناء المزيد من المستوطنات غير القانونية.

في تطور سياسي موازٍ، عبّر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح عن ترحيبه بدعوة وجهها عشرات من أعضاء مجلس النواب الأمريكي إلى إدارة President بايدن للتدخل العاجل من أجل وقف المخططات الاستيطانية في المنطقة الشرقية من القدس. ووصف فتوح مشروع 'إي 1' الاستيطاني بأنه خطير ويُضعّف التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، ويُقصي إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.

ودعا المجتمع الدولي، خاصة الدول Arbطة، إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات ملموسة للحد من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الذي يُعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي. وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وما يرافقه من تصعيد في الضفة الغربية حيث تشهد المدن والبلدات الفلسطينية اعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين.

وبحسب المصادر الفلسطينية، فقد استشهد أكثر من 1100 فلسطيني وأصيب نحو 12 ألف آخرين في الضفة الغربية منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى آلاف الحالات من الاعتقال التعسفي





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