تحليل للخبراء حول تداعيات الهجوم الأوكراني على بنغازي وتوقعات الرد الروسي، مع خلافات حول آثاره على مسار التفاوض والسيطرة الروسية في دونباس.

أعاد الهجوم الأوكراني المزعوم في بنغازي إلى الواجهة الجدل الدائر حول العلاقة الطردية بين التصعيد العسكري الميداني وفرص التفاوض السياسي بين الأطراف المتصارعة. فقد أشارت التحليلات إلى أن هذه العمليات تهدف إلى تغيير موازين القوى قبل أي اتفاق محتمل، مما يعيد طرح سؤال مدى جدوى الدبلوماسية في ظل المعارك المستمرة.

تحليلات خبراء حول نوايا الهجوم الأوكراني

في حديث خاص لقناة سكاي نيوز عربية، تناول الكاتب محمد قواص والباحث السياسي يفغيني سيدروف تداعيات هذا الهجوم، متوقعين كليهما ردًا عسكريًا روسيًا قويًا، ولكنهما اختلفا في تقدير عمق هذا الأثر على المسار السياسي العام للصراع. حيث يرى محمد قواص أن الهدف من مثل هذه العمليات هو تقوية أوراق المفاوضين الأوكرانيين قبل الدخول في أي تسوية، وليس مجرد تسجيل نجاح عسكري رمزي بعيدًا عن الخطوط الأمامية للجبهة.

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في المقابل، يذهب يفغيني سيدروف إلى أن العملية تهدف بشكل أساسي إلى تدويل الصراع، معتبرًا أن الدعم الغربي يشجع على مثل هذه الخطوات التصعيدية التي قد تستدعي عمليات مماثلة في المستقبل، محذرًا من تضخيم حدة المواجهة إلى مستوى أوسع.

توقعات برد عسكري روسي مكثف

أكد يفغيني سيدروف توقعه لرد روسي شديد على الهجوم، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة اللجوء إلى أسلحة الدمار الشامل أو السلاح النووي، لكنه سيظل ضربًا موجعًا ومكثفًا. وأكد أن رد موسكو سيهدف إلى تعويض الخسائر في الجبهات الأخرى، خاصة مع استمرار التقدم البطيء والمستمر للقوات الروسية نحو دونباس، وهي منطقة يرى سيدروف أن سيطرتها الروسية يجب أن تسبق أي تسوية سياسية.

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أما محمد قواص فيشير إلى أن تكتيكات القوات الروسية لن تتغير جذريًا بسبب هذا الهجوم، لكن من المرجح أن تدفع موسكو إلى تكثيف ضرباتها على منشآت الطاقة والأهداف الاستراتيجية داخل أوكرانيا، كرد فعل مباشر على محاولات كييف التأثير في شروط التسوية من خارج نطاق القتال المباشر.

الخيارات الاستراتيجية لـ موسكو والحدود المرسومة

يطرح محمد قواص أمام موسكو خيارين استراتيجيين في التعامل مع هذه التطورات، وهما إما المضي قدمًا في المعركة العسكرية بعيدًا، أو أخذ القدرات الأوروبية وربما الأمريكية في الحسبان عند طاولة المفاوضات. ويؤكد أن موسكو تدرك جيدًا حدود المتاح والمستحيل بعد الاجتماع الثلاثي الذي عقد في الصين، مما يجعلها حريصة على عدم تحويل المواجهة إلى صراع عالمي مفتوح.

ويتوقع محمد قواص أن تعقب الهجوم الأوكراني ضربة عسكرية روسية محددة، ثم تعود المواجهة إلى نمطها المعتاد، في ظل إدراك الطرفين لحجم الخسائر والقدرات المتاحة. كما يستبعد إدانة الدول الأوروبية أو بريطانيا للعملية، نظرًا لأن أمن كييف يعتبر جزءًا من أمنها القومي، وهو دعم معلن وليس سريًا.

جدل حول الدعم التقني والأوروبي

يرى يفغيني سيدروف أن هناك مؤشرات على وجود اتفاق سري مع الأوروبيين حول توجيه الزوارق المسيرة عبر تقنية ستارلينك، لكنه يقر بعدم وجود أدلة قاطعة تثبت هذه المشاركة المباشرة في التنفيذ. ويؤكد أن مثل هذه العمليات تزيد من حدة التصعيد وتشجع كييف على اتخاذ خطوات مماثلة في المستقبل.

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بالمقابل، يرى محمد قواص أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا هو دعم معلن وصريح، ولا يحتاج إلى اتفاقيات سرية لتبريره، مما يعني أن الدول الأوروبية ستدعم قرار كييف بغض النظر عن طبيعة الأهداف المستهدفة. وفي الختام، يظل أثر هجوم بنغازي مرتبطًا بطبيعة الرد الروسي وما إذا كان سيغير فعليًا في حسابات الطرفين أو سيظل مجرد حلقة في دوامة الصراع المستمر.