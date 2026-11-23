القوات البحرية الليبية تحيل التحقيق للهجوم على سفينة روسية في ميناء بنغازي بعد استخدام الطائرات المسيرة. ليبيا تدين الاعتداء على السيادة وتؤكد حيادها عن النزاع الروسي الأوكراني.

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية بالجيش الليبي في شرق البلاد، بدء إجراءات فورية لاستلام وإنقاذ طاقم السفينة الروسية التي تعرضت للهجوم في قاعدة البحرية ب ميناء بنغازي. وقد صدر هذا البيان تأكيداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أفراد الطاقم الموجودين على متن السفينة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في البلاد.

تفاصيل الهجوم وآلية التحقيق المشترك

وأوضح البيان العسكري أن القوات البحرية بدأت فور وقوع حادثة الهجوم الأخير العمليات الخاصة بإنقاذ الطاقم واتخاذ كل التدابير الوقائية لحماية أرواحهم، دون أن تحدد البيان عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة أو تكشف عن الحالة الصحية الحالية لطاقمها. وكانت الحكومة الليبية، المكلفة من قبل البرلمان في شرق البلاد، قد أوضحت في وقت سابق أن السفينة الروسية تعرضت لهجوم باستخدام مركبات مسيرة، مشيرة إلى أن وجودها كان مؤقتاً لأغراض التزود بالوقود والمؤن.

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وأكدت مصادر رسمية أن توقف السفينة في ميناء بنغازي جاء في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية القائمة بين ليبيا وروسيا، وأن السفينة كانت في طريق عودتها إلى أرضها الأم. وأكدت الحكومة سلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل الروتيني بهما بصورة طبيعية بعد السيطرة التامة على الحريق الناتج عن الهجوم وتأمين الموقع بالكامل من أي تهديدات محتملة.

موقف ليبيا الرسمي ورفض التدخل الخارجي

في موقف حازم، وجهت الحكومة الليبية الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بفتح تحقيق شامل ومكثف حول أحداث الهجوم، والتنسيق الوثيق مع السلطات الروسية لإجراء تحقيق مشترك يهدف إلى كشف ملابسات الهجوم ومصدره الدقيق، والجهة التي تقف وراء هذا الاعتداء المتعمد. وأكدت الحكومة بشدة أن ليبيا ليست طرفاً في الحرب الروسية الأوكرانية، ولا تشارك في أي نزاع مسلح خارج حدودها الإقليمية.

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وشددت الحكومة على أن علاقاتها واتفاقياتها المشروعة مع الدول الصديقة تعتبر أمراً سيادياً خالصاً، ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل فيه أو استخدام هذه الاتفاقيات كذريعة لاستهداف أراضيها أو موانئها أو مصالحها الاستراتيجية. وأشارت إلى أن أي اعتداء على السفن في الموانئ الليبية يُعد انتهاكاً صريحاٌ لأمن الموانئ وسلامة الملاحة البحرية، وهو عمل لا يمكن تجاهله.

الآثار الدبلوماسية واتخاذ الإجراءات القانونية

وأوضحت الحكومة أنها لن تتعامل مع هذا الهجوم باعتباره حادثاً عابراً أو أمراً يمكن التغاضي عنه، مؤكدة احتفاظ الدولة الليبية بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة. كما أكدت استعدادها لمساءلة كل من يثبت تورطه في التخطيط لهذا الاعتداء أو تنفيذه أو دعمه مالياً أو لوجستياً، بغض النظر عن هويته أو موقعه الجغرافي.

وحذرت الحكومة من أي محاولة لتحويل الموانئ أو الأراضي أو المياه الإقليمية الليبية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تصدير الصراعات الدولية، مشددةً على أن المساس بأمن ليبيا وسيادتها يمثل خطاً أحمر غير قابل للتجاوز. وستتخذ الدولة كل ما يلزم لحماية مصالحها وفرض احترام سيادتها، أياً كانت الجهة المسؤولة عن هذا الاعتداء، لضمان استقرار المنطقة وحماية الشريك الروسي من أي أذى.