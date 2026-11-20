أكد الدفاع المدني السعودي تعرض برج مركز الملك عبد الله المالي لأضرار جراء صاروخ حوثي، مع تأكيد عدم وجود إصابات في صفوف العاملين بالمبنى الضخم.

أكد الدفاع المدني السعودي في يوم الخميس أن برجاً يقع في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة الرياض تعرض لأضرار مادية نتيجة هجوم شنته جماعة أنصار الله ( الحوثيون)، دون تسجيل أي إصابات بشرية، في أحدث محاولة تستهدف العاصمة وسط تصاعد المواجهات بين المملكة والجماعة المدعومة من إيران في اليمن. وقد ألحق الهجوم أضراراً بعدة طوابق في البرج ومبانٍ مجاورة له، فيما تم إجلاء الأشخاص من الموقع ونشر سيارات الإسعاف والإطفاء في مكان الحادث.

تفاصيل الأضرار والهيكل المعماري للبرج المستهدف

أفادت وكالة رويترز نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة أن البرج أصيب بصاروخ أطلقه الحوثيون، مما أدى إلى تحطم نوافذ في سبعة إلى ثمانية طوابق وانحناء أجزاء من واجهته المعدنية. ويعرف البرج باسم برج صندوق الاستثمارات العامة، وهو يقع في مركز الملك عبد الله المالي ويبلغ ارتفاعه 385 متراً، ويتكون من 80 طابقاً، مما يجعله أطول مبنى في الرياض. وقد أكد شهود عيان لوكالتي رويترز وفرانس برس تعرض البرج، الذي يضم المقر الرئيسي لصندوق الاستثمارات العامة، لأضرار في واجهته الزجاجية وعدد من المكاتب في طوابق مختلفة، فيما أشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى أن الهجوم ألحق أضراراً بعدة طوابق من البرج ومبانٍ مجاورة له.

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تحليل ردود الفعل والتحذيرات الأمنية

وقال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، تركي المالكي، إن قوات التحالف تعاملت مع "تهديد صاروخي" أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، مشيراً إلى سقوط شظايا ووقوع أضرار مادية كانت الجهات المختصة تعمل على حصرها. وجاء الهجوم بعد سماع دوي انفجار قوي في الرياض خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، تزامناً مع إصدار الدفاع المدني تحذيراً من خطر محتمل، قبل إعلان زواله بعد دقائق، مما يعكس سرعة الاستجابة للتهديدات الصاروخية في المناطق الحضرية المكتظة.

الخلفية التاريخية والهجمات المتكررة

يُعد هذا الهجوم الثاني الذي يلحق أضراراً بمبنى بارز في المركز المالي بالرياض خلال أقل من أسبوعين، بعدما تعرض مبنى تابع لشركة أرامكو النفطية لأضرار جراء هجوم حوثي في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني. وقد انتشرت سيارات الإسعاف والإطفاء في موقع مركز الملك عبد الله المالي بعد الإعلان عن الحادث، مما يشير إلى مستوى التأهب العالي للجهات المختصة في التعامل مع أي تهديدات محتملة تستهدف البنية التحتية الحيوية في العاصمة.

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التأثير الاقتصادي والاجتماعي على المنطقة المركزية

يقع مركز الملك عبد الله المالي في قلب الرياض ويضم المقر الرئيسي للبورصة السعودية وشركات محلية وعالمية، بينها غولدمان ساكس، وهو يعكس الأهمية الاستراتيجية للموقع في الاقتصاد السعودي. ويُعد صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يدير أصولاً تتجاوز قيمتها 900 مليار دولار، ويشكل أداة رئيسية في خطط المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. وكان معظم موظفي البرج يعملون عن بُعد منذ مطلع سبتمبر/أيلول، بحسب شهود تحدثوا لوكالة فرانس برس، في ظل استمرار الهجمات على العاصمة السعودية، مما أدى إلى تقليل الوجود البشري في المبنى وتقليل المخاطر على الأرواح.

تصاعد التوترات في اليمن والمواجهات الراهنة

يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد المواجهات بين المملكة والجماعة المدعومة من إيران في اليمن، حيث تستهدف جماعة أنصار الله (الحوثيون) البنية التحتية المدنية والعسكرية في المملكة بشكل متكرر. وقد أشار شهود عيان لوكالة فرانس برس إلى أن الأضرار امتدت إلى مبانٍ محيطة بالبرج، بينها مبانٍ سكنية، وتسببت في تحطم واجهات زجاجية، مما يعكس مدى انتشار تأثيرات الهجوم على المناطق السكنية المجاورة. وتعمل الجهات المختصة على حصر الأضرار المادية الناتجة عن الهجوم، في حين تستمر الجهود لتعزيز الأمن والدفاع الجوي في العاصمة الرياض.