هجوم مسلحي حزب الله يفضح ثغرات دفاعية إسرائيلية في جنوب لبنان ويكبد الجيش خسائر جسيمة

قامت مسلهم حزب الله بشن هجوم مدروس على مواقع عسكرية إسرائيلية جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابات خطيرة بين صفوف القوات الإسرائيلية وأثار قلقاً داخل المؤسسة العسكرية بشأن قدرة الدفاع عن الحدود.

أعلنت وسائل إعلام إسرائيل ية عن وقوع إصابات خطيرة بين صفوف قوات الجيش في جنوب لبنان إثر هجوم نفذه مسلحو حزب الله، مؤكدين أن العملية ألحقت بأحد الوحدات ال إسرائيل ية خسائر فادحة استدعت تدخل المستشفى العسكري لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للجرحى.

وأوضح المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي أن الهجوم جاء ضمن مسيرة دعائية للمجاهدين، مستغلين تضاريس المنطقة الوعرة لتوجيه صواريخ موجهة دقيقة إلى مواقع عسكرية متقدمة، مما أدى إلى تدمير بعض المركبات الآلية وإصابة عدد من الضباط والجنود. وقد أعرب القادة الإسرائيليون عن قلقهم الشديد إزاء هذه الثغرات الدفاعية التي أبرزتها العملية، مشيرين إلى ضرورة تعزيز الأنظمة الرادارية وإعادة تقييم مواقع الدفاع الثابت لتلافي تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل





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