Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

هجوم مسلحي حزب الله يفضح ثغرات دفاعية إسرائيلية في جنوب لبنان ويكبد الجيش خسائر جسيمة

سياسة News

هجوم مسلحي حزب الله يفضح ثغرات دفاعية إسرائيلية في جنوب لبنان ويكبد الجيش خسائر جسيمة
حزب_اللهإسرائيللبنان
📆6/6/2026 1:12 AM
📰ElwatanNews
23 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 29% · Publisher: 51%

قامت مسلهم حزب الله بشن هجوم مدروس على مواقع عسكرية إسرائيلية جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابات خطيرة بين صفوف القوات الإسرائيلية وأثار قلقاً داخل المؤسسة العسكرية بشأن قدرة الدفاع عن الحدود.

أعلنت وسائل إعلام إسرائيل ية عن وقوع إصابات خطيرة بين صفوف قوات الجيش في جنوب لبنان إثر هجوم نفذه مسلحو حزب الله، مؤكدين أن العملية ألحقت بأحد الوحدات ال إسرائيل ية خسائر فادحة استدعت تدخل المستشفى العسكري لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للجرحى.

وأوضح المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي أن الهجوم جاء ضمن مسيرة دعائية للمجاهدين، مستغلين تضاريس المنطقة الوعرة لتوجيه صواريخ موجهة دقيقة إلى مواقع عسكرية متقدمة، مما أدى إلى تدمير بعض المركبات الآلية وإصابة عدد من الضباط والجنود. وقد أعرب القادة الإسرائيليون عن قلقهم الشديد إزاء هذه الثغرات الدفاعية التي أبرزتها العملية، مشيرين إلى ضرورة تعزيز الأنظمة الرادارية وإعادة تقييم مواقع الدفاع الثابت لتلافي تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ElwatanNews /  🏆 23. in EG

حزب_الله إسرائيل لبنان دفاع_عسكري مسلحين

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-06 04:13:15