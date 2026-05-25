هجوم انتحاري على قطار في بلوشستان يقتل ثلاثين ويثير مخاوف الأمن الإقليمي

قامت جماعة انفصالية في بلوشستان بتفجير قطار ركاب، ما أسفر عن مقتل ثلاثين وإصابة مئات. الحكومة الباكستانية تدين الهجوم وتفرض حالة طوارئ، بينما تستمر حركات الانفصال في تهديد الاستقرار المحلي والاستثمارات الصينية.

أعلنت جماعة مسلحة انفصالية في باكستان مسؤوليتها عن تفجير عنيف استهدف قطار ركاب في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصًا وإصابة أكثر من مئة آخرين.

جاء هذا الهجوم في إطار تصاعد العنف الذي تشهده المنطقة في الفترة الأخيرة، حيث يستهدف المتمردون عادةً المنشآت الأمنية ومشروعات البنية التحتية، لا سيما تلك التي تدعم المصالح الصينية في المنطقة. وقد أوردت الوكالة الألمانية للأنباء أن الانفجار حدث في مدينة كويتا، العاصمة الإقليمية، مسجلاً أضرارًا بالغة في القاطرين، إذ خرجت ثلاث عربات ومحرك القطار عن مساره نتيجة الانفجار، ما استدعى فرض حالة طوارئ في جميع المستشفيات العامة والخاصة لتوفير الرعاية العاجلة للجرحى.

وأعلنت السلطات الأمنية فرض طوق أمني حول موقع الحادث وتواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن أي ناجين محتملين. وفي بيان رسمي على منصة "إكس"، أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجوم بشدة وأعرب عن تعازيه القلبية لأسر الضحايا، مشددًا على أن الحكومة ستستمر في مكافحة الإرهاب بكل حزم.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإقليمية أن ثلاثة جنود كانوا من بين القتلى، مشيرًا إلى أن الاعتداء صدر من جماعة فرعية تنتمي إلى "جيش تحرير بلوشستان"، التي تُعد أكبر الفصائل المسلحة المناوئة لسيادة الدولة الباكستانية وتعمل على نيل استقلال الإقليم. يُذكر أن هذه الجماعة كانت وراء اختطاف قطار آخر في العام الماضي، حيث أسفر الصراع عن مقتل ما لا يقل عن عشرين راكبًا وجنديًا، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في بنية تحتية حيوية.

تجدد هذه الأحداث تساؤلات حول الأمن والاستقرار في أحد أفقر أقاليم باكستان، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة في مواجهة حركات الانفصال المسلحة. كما يُظهر الصراع المستمر تأثيره على المشاريع الاستثمارية الأجنبية، لاسيما تلك التي تديرها شركات صينية ضخمة، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي في المنطقة. وتظل الآلية الدولية لدعم الاستقرار في إقليم بلوشستان موضع نقاش مستمر، في ظل تردي الأوضاع الإنسانية وتزايد أعداد النازحين بسبب العنف المتصاعد





