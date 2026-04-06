هجوم متزامن على إسرائيل من إيران ولبنان واليمن: انفجارات و صواريخ تهز المدن الإسرائيلية

تشهد إسرائيل هجومًا متزامنًا يشمل إطلاق صواريخ وانفجارات في عدة مدن، مع تقارير عن هجمات من إيران ولبنان واليمن. يشمل هذا التصعيد توغلات عسكرية وتصريحات سياسية تعكس تصاعد التوتر الإقليمي.

أفادت تقارير إخبارية إسرائيل ية بوقوع هجوم متزامن على إسرائيل ، يشمل هجمات من إيران و لبنان و اليمن . شهدت عدة مدن إسرائيل ية انفجارات عنيفة، بما في ذلك تل أبيب والقدس وإيلات، بالتزامن مع رصد إطلاق صواريخ من إيران . وذكرت إذاعة الجيش ال إسرائيل ي عن ورود بلاغات أولية بسقوط شظايا في عدة مناطق بوسط إسرائيل ، بينما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن استهداف إيران لوسط إسرائيل للمرة الثانية خلال فترة قصيرة. تصاعدت حدة ال توتر في المنطقة بشكل كبير، مما أثار مخاوف من اتساع نطاق ال صراع .

هذا الهجوم المتزامن يمثل تصعيدًا خطيرًا في التوترات الإقليمية، ويثير تساؤلات حول طبيعة التنسيق المحتمل بين الأطراف المشاركة في الهجوم.\تزامنت هذه التطورات مع تقارير عن توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة جنوبي سوريا. في سياق متصل، أعلن حزب الله عن استهداف قاعدة غفعات أولغا بصاروخ نوعي ومسيرات، والتي تقع على بعد حوالي 75 كيلومترًا غرب مدينة الخضيرة. من جانبها، أفادت وكالة فارس الإيرانية عن إطلاق موجة صاروخية جديدة باتجاه مواقع إسرائيلية. وفي سياق متصل، وردت أنباء عن رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمقترح وقف الحرب في إيران لمدة 45 يومًا، مما يعكس تعقيد المشهد السياسي والعسكري.\تفاعل المسؤولون الأوروبيون مع هذه التطورات، حيث شدد مسؤول أوروبي على أن أي استهداف لمواقع الطاقة يعتبر غير قانوني. هذه التصريحات تعكس القلق الدولي المتزايد بشأن تصاعد العنف وتأثيره المحتمل على البنية التحتية الحيوية. وتشير التقارير الأولية إلى سقوط شظايا صاروخية في مناطق مختلفة، بما في ذلك بني براك بتل أبيب، مما يؤكد على حجم التهديد وخطورته على المدنيين. الوضع يتطلب تحركًا دبلوماسيًا عاجلاً لتجنب المزيد من التصعيد، وتهدئة التوترات في المنطقة. يجب على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع نطاقًا، مع التأكيد على أهمية حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية





إسرائيل إيران لبنان اليمن هجوم صواريخ انفجارات صراع توتر

