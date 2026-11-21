قوات حرس الحدود الفنلندية تعلن اندلاع حريق في السفينة الروسية 'سبارتا 2' بعد هجوم بطائرتين مسيّرتين في خليج فنلندا وتدفقها للمياه الإقليمية.

أعلن حرس الحدود الفنلندي أن سفينة الشحن الروسية سبارتا 2 تعرضت لهجوم باستخدام طائرتين مسيّرتين أثناء عبورها لممرات خليج فنلندا ، مما أدى إلى اندلاع حريق شديد onboard وانجراف السفينة بعيداً عن المياه الدولية نحو المياه الإقليمية لجمهورية فنلندا. وقد أكدت السلطات الفنلندية هذا الحدث في يوم السبت، مشيرة إلى أن الحادث أدى إلى استنفار القوات البحرية والجوية المحلية للتعامل مع الموقف الطارئ.

تفاصيل الهجوم وانجراف السفينة سبارتا 2

كشف إيليا إيلجين، قائد حرس الحدود الفنلندي، خلال تصريحات لهيئة الإذاعة الوطنية ييلي، أن السفينة التي ترفع العلم الروسي كانت تعاني من حريق كبير عقب تعرضها للهجوم الجوي المسير. ووضح أن النيران اندلعت بشكل مفاجئ مما أثر على قدرة السفينة على المناورة، مما جعلها تنجرف مع تيارات البحر نحو الحدود المائية التي تسيطر عليها فنلندا.

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وأكد قائد حرس الحدود أن أولوية العملية الحالية تتركز بالكامل على ضمان سلامة أفراد طاقم السفينة وإنقاذهم، مشيراً إلى أن عمليات البحث والإنقاذ تتولى السلطات الفنلندية بالكامل. وأضاف أن الحريق اندلع عقب الهجوم مباشرة، مما أجبر الطاقم على إخلاء بعض المناطق أو الاستعداد للإخلاء الكامل.

شبهات بوجود مواد متفجرة على متنها

تسبب الهجوم في إثارة مخاوف أمنية حول طبيعة حمولة السفينة الروسية، حيث رجح إيليا إيلجين بشدة أن تكون السفينة سبارتا 2 محملة بمواد متفجرة. وأكد المسؤول الفنلندي أن أولويتها الحالية هي إنقاذ الأرواح، لافتاً إلى أن الحادث لا يشكل تهديداً أمنياً مباشراً على المنطقة المحيطة بالسواحل الفنلندية في الوقت الراهن.

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وشددت السلطات على أن التركيز ينصب على تقييم درجة الخطر الناجم عن الحريق ووجود مواد خطيرة، دون إثارة ذعر عام، مع الحفاظ على استمرية عمليات الإغاثة والسيطرة على النيران التي التهمت أجزاء من الهيكل.

الوزارة الدفاع تستبعد تهديداً إقليمية

في سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع الفنلندية أن الحادث لم يشكل تهديداً إقليمياً واسع النطاق، مشيرة إلى أن الاستجابة العسكرية والمدنية تتم وفق خطط طوارئ معتمدة للتعامل مع الحوادث البحرية غير المتوقعة. وركزت الوزارة على التنسيق مع جهات الإطفاء والإنقاذ البحرية.

مروحية روسية تخترق المجال الجوي الشبه مؤكد

في تطور متزامن مع حادثة السفينة، أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية عن وجود شبهات قوية بانتهاك مروحية روسية للمجال الجوي للبلاد لفترة من الوقت. وأوضح وزير الدفاع الفنلندي آنتي هاكانن أن هذا الاختراق الجوي قد يكون مرتبطاً بعمليات الإنقاذ أو عمليات التتبع التي تقوم بها روسيا لسفينة الشحن الروسية المتضررة سبارتا 2 في خليج فنلندا.

ربط الاختراق الجوي بعمليات الإنقاذ

قال وزير الدفاع آنتي هاكانن إن الاشتباه في اختراق المجال الجوي قد يكون جزءاً من محاولة تتبع مسار السفينة أو دعم جهود الإنقاذ لها، مما يفسر وجود المروحية الروسية في الأجواء المجاورة للسواحل. ولفت إلى أن هذه الملاحظة تتم مراقبتها بدقة لضمان سلامة الحدود الجوية.

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تطورات الوضع الحالي والمستقبل

تواصل السلطات الفنلندية مراقبة الموقف عن كثب، مع تأكيد أن لا تهديد أمني قائماً للمنطقة. وتهدف التحقيقات المستمرة إلى تحديد سبب الهجوم المسير ونوايا الأطراف المعنية، بينما تركز الجهود الميدانية على تطويق الحريق وإنقاذ الطاقم.

وتجري التحريات حالياً للتحقق من الروابط بين الحادث البحري والاختراق الجوي المشتبه به، مع الاستمرار في إغلاق المنطقة مؤقتاً عن الملاحة التجارية حتى يتم ضمان السلامة الكاملة.