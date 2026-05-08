هجوم إلكتروني يعطل نظام إدارة التعلم كانفاس ويؤثر على آلاف المدارس والجامعات الأمريكية

تعرض نظام إدارة التعلم كانفاس لهجوم إلكتروني من قبل مجموعة شاين هانترز، مما أدى إلى تعطيل النظام وتعريض بيانات ملايين الطلاب للخطر. وفي الوقت نفسه، شهد العالم أحداثًا أخرى مثل استئناف الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها إلى مصر، وثوران بركان في إندونيسيا، وهجوم على سفينة صينية في مضيق هرمز.

تعطل نظامٌ يستخدمه آلاف المدارس والجامعات الأمريكية خلال هجوم إلكتروني ، مما أدى إلى فوضى عارمة أثناء محاولة الطلاب الاستعداد للامتحانات النهائية، وأبرز اعتماد التعليم على التكنولوجيا.

وأعلن محلل التهديدات لوك كونولي من شركة الأمن السيبراني إيميسوفت أن مجموعة القرصنة شاين هانترز اعترفت بمسؤوليتها عن اختراق شركة إنستركتشر، المطور لنظام إدارة التعلم كانفاس، وفقًا لما ذكره لوك كونولي. ولم ترد إنستركتشر على الفور على طلب للتعليق أو على أسئلة حول ما إذا كان إيقاف النظام إجراءً احترازيًا أم نتيجةً لتعطيله من قبل المخترقين، بحسب ما أفادت به صحيفة إند بندنت البريطانية.

وذكر كونولي أن مجموعة القرصنة نشرت على الإنترنت أن ما يقرب من 9000 مدرسة حول العالم قد تأثرت، حيث تم الوصول إلى مليارات الرسائل الخاصة وسجلات أخرى. وأظهرت لقطات الشاشة التي قدمها أن المجموعة بدأت التهديد يوم الأحد بتسريب هذه البيانات، وحددت مهلة حتى يوم الخميس و12 مايو. وأشار كونولي إلى أن التاريخ الأخير يُشير إلى احتمال استمرار المفاوضات بشأن دفع فدية.

وفي سياق آخر، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن استئناف رحلاتها إلى مطار سفنكس بالجيزة، بينما شهد بركان إندونيسيا ثورانًا أسفر عن مقتل وفقدان 23 شخصًا. وفي أخبار أخرى، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت عن ولادة طفلتها الثانية، بينما شهد مضيق هرمز أول هجوم على سفينة صينية، مما دفع بكين إلى إصدار بيان عاجل





