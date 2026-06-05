هجوم مسيرة على الجيش الإسرائيلي يكشف ثغرات دفاعية واستمرار ارتفاع الحرارة في مصر

تقرير يغطي هجوما بطائرة مسيرة على موقع عسكري إسرائيلي في شمال البلاد أسفر عن إصابات خطيرة، ويكشف عن مخاوف داخل المؤسسة العسكرية من الثغرات الدفاعية. بجانب ذلك، توقعات الأرصاد الجوية المصرية بارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرطوبة.

أبلغت مصادر إعلامية إسرائيل ية عن وقوع إصابات خطيرة في صفوف جنود الجيش ال إسرائيل ي جراء هجوم بطائرة مسيرة شُنّ من لبنان استهدف موقعا عسكريا في شمال إسرائيل .

وتشير التقارير الأولية إلى أن الهجوم كشف عن ثغرات في أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، مما أثار قلقا متصاعدا داخل المؤسسة العسكرية حول قدرتها على التصدي لمثل هذه الهجمات المتكررة. ويأتي هذا الحادث في tinder توترات متزايدة على الحدود الشمالية، حيث تكثف حزب الله من العمليات باستخدام الطائرات المسيرة التي تتحدى شبكة الدفاع الجوي الإسرائيلية المعقدة.

على صعيد آخر، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن توقعات الطقس للأيام المقبلة، مشيرة إلى انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة يوم الأحد مع انكسار الموجة الحارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. ويُتوقع أن تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية ما بين 27 و28 درجة مئوية، والقاهرة الكبرى والوجه البحري من 34 إلى 35 درجة، وشمال الصعيد من 36 إلى 37 درجة، وجنوب الصعيد من 41 إلى 42 درجة.

وسيسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر وحار إلى شديد الحرارة نهارا على معظم المناطق، ومعتدل ليلاً، بينما يكون مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد. كما حذرت الأرصاد من تشكل شبورة صباحية من الساعة 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى هبوب رياح متقطعة على معظم الأنحاء، وارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطبق بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين.

وأصدرت الهيئة توقعات مفصلة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى لعدة مناطق: القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والصغرى 23، ثم 35 و22، و36 و24، و37 و24، و37 و24. جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 30. السواحل الشمالية: العظمى 38 والصغرى 21. وتؤكد هذه التوقعات استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة، مع تحذيرات عاجلة من الرطوبة التي تُعزز الإحساس بالحر尤其是在 المناطق الحضرية





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