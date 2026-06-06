هجوم على جنوب لبنان وإجراءات الامتحانات في شمال سيناء تتقوى

تسلط الأنباء الضوء على إصابات عسكرية إسرائيلية نتيجة هجوم مسلح في جنوب لبنان، وفي الوقت نفسه تستعرض تفاصيل استعدادات وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء لضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بسلاسة وأمان.

أعلنت وسائل إعلامية إسرائيل ية عن وقوع إصابات جسيمة بين صفوف القوات ال إسرائيل ية نتيجة هجومٍ أجرته مسيرة مسلحة على جنوب لبنان ، ما أثار توترًا عسكريًا ملحوظًا وتأكيدًا على استمرار الصراع الحدّي بين الطرفين.

وأعقب ذلك إعلان وزارة التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء عن بدء صيفية الامتحانات النهائية للمرحلة الإعدادية، حيث خضع 10 آلاف و38 طالبةً وطالبًا لمادة اللغة العربية في اليوم الأول من جلسات الاختبار. وصرّح البيان الصادر عن مديرية التربية والتعليم أن جميع لجان الامتحانات في مناطق العريش، والشيخ زويد، ورُفْح، وبئر العبد، والحسنة، وتخل بوسط سيناء قد استعدت بشكل كامل لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة ودون أي مشكلات أو تجاوزات، مؤكدةً التزامها بأعلى معايير السرية والدقة والإجراءات الأمنية المشددة في كل مراحل نقل الأسئلة وإدارتها





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