هدنة أمريكية إيرانية على حافة الانهيار: تحليل معمق

تحليل معمق لوقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران، والتحديات التي تواجهه، والسيناريوهات المحتملة للتصعيد، وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي والعالمي.

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار حالة الغموض السياسي، يظل وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة و إيران هشًا، رغم إعلان دونالد ترامب تمديده بشكل مفاجئ.

هذا التمديد، الذي جاء قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة، لم يغير من جوهر الوضع المعقد، بل زاد من حالة عدم اليقين التي تخيم على المنطقة. وفقًا لتحليل معمق نشرته مجلة فورين بوليسي المرموقة، فإن الهدنة تقف على حافة الانهيار، وتواجه تحديات متعددة الأوجه، بدءًا من التناقضات الصارخة في المواقف الأمريكية، مرورًا بانعدام الثقة العميق من الجانب الإيراني، وصولًا إلى التعقيدات الداخلية التي تعرقل بشكل كبير فرص التوصل إلى اتفاق دائم وشامل.

هذا الوضع يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الاستقرار الإقليمي والعالمي. الهدنة الهشة تعكس رغبة أمريكية في تجنب حرب شاملة، لكنها في الوقت نفسه لا تخفي استمرار الضغوط على إيران. إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار جاء بعد أن لوح باستئناف الضربات العسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مرضٍ. وقد برر قراره بوجود انقسامات داخل القيادة الإيرانية، مؤكدًا أنه يمنح طهران مزيدًا من الوقت لتقديم “مقترح موحد”.

ومع ذلك، يرى المحللون أن هذا التراجع المتكرر عن التهديدات العسكرية يعكس، في الواقع، رغبة أمريكية قوية في إنهاء حرب قد تكون غير شعبية داخليًا، وتسببت بالفعل في أزمة طاقة عالمية حادة. ورغم هذه الرغبة في التهدئة، لا تزال الإجراءات التصعيدية قائمة، وعلى رأسها الحصار البحري الأمريكي المشدد على الموانئ الإيرانية، في مقابل استمرار سيطرة طهران على مضيق هرمز الحيوي. هذه الإجراءات المتبادلة تزيد من تعقيد المشهد وتجعل من الصعب تحقيق أي تقدم نحو حل سلمي.

تصريحات طهران المتشددة، التي تعتبر تمديد الهدنة “مناورة لكسب الوقت”، تعكس غياب الثقة في الإدارة الأمريكية، وتؤكد على عمق الهوة بين الطرفين. كما أن الانقسامات الداخلية داخل النظام الإيراني، بين الدبلوماسيين الذين يفضلون الحوار والتفاوض، والتيار المتشدد المرتبط بالحرس الثوري الإيراني الذي يميل إلى المواجهة، تمثل عقبة إضافية أمام أي تسوية ممكنة. إذا انهارت الهدنة، فإن السيناريوهات المحتملة للتصعيد مقلقة للغاية.

يرى التحليل أن انهيار وقف إطلاق النار قد يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات خطيرة، أولها احتمال استئناف العمليات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، حيث ترتبط الهدنة هناك بشكل وثيق بالتفاهمات بين واشنطن وطهران. كما يبرز احتمال تدخل بري أمريكي داخل الأراضي الإيرانية، وهو خيار يحذر منه الكثيرون نظرًا لخطورته وتداعياته المحتملة. فالولايات المتحدة تمتلك بالفعل أكثر من 50 ألف جندي في المنطقة، مع تعزيزات إضافية، ما يجعل هذا السيناريو مطروحًا على بساط البحث في حال فشل المسار الدبلوماسي.

وعلى الرغم من الضربات التي تلقتها إيران، يؤكد التحليل أنها لا تزال تحتفظ بقدرات عسكرية مؤثرة، تشمل آلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة، ما يمكّنها من تهديد القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة. كما أن سيطرتها على مضيق هرمز تمثل ورقة ضغط استراتيجية، خاصة في ظل استمرار الهجمات على السفن التجارية.

ولا يقتصر التهديد على هذا الممر الحيوي، إذ قد يلجأ حلفاء طهران، مثل جماعة الحوثيين في اليمن، إلى إغلاق باب المندب، ما قد يؤدي إلى شلل جزئي في حركة التجارة العالمية ويضاعف من أزمة الطاقة العالمية. في المحصلة، يعكس المشهد الحالي توازنًا هشًا بين التصعيد والتهدئة، حيث تتداخل الحسابات العسكرية مع الضغوط السياسية والاقتصادية.

ومع غياب اتفاق واضح، يبقى انهيار وقف إطلاق النار احتمالًا قائمًا، يحمل في طياته تداعيات إقليمية ودولية واسعة، تبدأ من اشتعال جبهات جديدة، ولا تنتهي عند تهديد استقرار الاقتصاد العالمي





