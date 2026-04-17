هدنة لبنان تدخل حيز التنفيذ وسط خروقات ميدانية ومعارك إعلامية

هدنة لمدة عشرة أيام في لبنان تدخل حيز التنفيذ وسط تقارير عن خروقات ميدانية محدودة ومعارك إعلامية متزامنة، في محاولة أمريكية لاحتواء التصعيد الإقليمي. تفاصيل المفاوضات والتعقيدات السياسية والأمنية.

بدأ سريان وقف إطلاق النار في لبنان لمدة عشرة أيام اعتبارًا من منتصف الليل، وفق إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد على الجبهة ال لبنان ية. وكشفت شبكة إن بي سي نقلًا عن مسؤول أمريكي، أن التوصل إلى وقف إطلاق النار جاء بعد اجتماع ثلاثي ضم مسؤولين أمريكيين إلى جانب السفيرين ال إسرائيل ي وال لبنان ي في واشنطن، في حين أشارت مصادر إلى أن الإدارة الأمريكية لعبت دورًا مباشرًا في الدفع نحو هذه الهدنة.

كما نقلت تقارير عن مسؤولين أمريكيين أن لبنان ينظر إلى حزب الله باعتباره أحد التحديات المشتركة مع إسرائيل، في إطار رؤية أوسع لإعادة ترتيب المشهد الأمني. وفي سياق متصل، أفادت إن بي سي بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون يستبعد أي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في ظل استمرار وجود القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، ما يعكس استمرار التعقيدات السياسية رغم التهدئة المؤقتة. في المقابل، أكدت طهران ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني، مع التشديد على أهمية عودة النازحين وبدء عملية إعادة الإعمار بدعم دولي. بالتوازي، نقل أكسيوس عن ترامب أن هناك تقدم كبير في المفاوضات مع إيران، مؤكدًا أن طهران وافقت على معظم الشروط، بما في ذلك التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب. وأشار إلى أن الطرفين باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق ينهي نحو ستة أسابيع من الحرب، معربًا عن تفاؤله بإعلان تسوية شاملة خلال الفترة المقبلة. ورغم دخول الهدنة حيز التنفيذ، تشهد الجبهة اللبنانية خروقات ميدانية وتصعيدًا محدودًا، حيث وردت أنباء عن تبادل لإطلاق النار في بعض المناطق الحدودية. وترافقت هذه التطورات الميدانية مع معارك إعلامية مستمرة بين الأطراف المعنية، حيث تتسابق وسائل الإعلام على نشر الروايات المختلفة للأحداث وتأثيراتها. وتأتي هذه الهدنة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، مما يجعل أي مؤشرات للتهدئة محل ترحيب واسع. ويسعى المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، إلى استغلال هذه الفرصة لوقف التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب أوسع نطاقًا. وتشمل الجهود الدبلوماسية القائمة محاولات لضمان التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وفتح قنوات للحوار حول القضايا العالقة، بما في ذلك الترتيبات الأمنية المستقبلية والوضع الإنساني في المناطق المتضررة. وتؤكد التقارير على أهمية الدور الذي تلعبه الإدارة الأمريكية في الوساطة، سعيًا منها لتحقيق استقرار إقليمي يصب في مصلحة الجميع. كما يسلط الضوء على أن ملف حزب الله يمثل نقطة محورية في النقاشات الأمنية، حيث تنظر إليه إسرائيل كتهديد رئيسي، بينما يعتبره لبنان جزءًا من منظومة دفاعية قد تكون ضرورية في ظل التحديات الإقليمية. إن استمرار وجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان يظل عقبة أمام تطبيع العلاقات، وهو ما عبر عنه الرئيس اللبناني بشكل واضح. بينما تركز إيران على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين، مما يعكس رؤيتها للموقف. وتشير التقارير الواردة من واشنطن إلى وجود تفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية شاملة، خاصة مع التطورات الإيجابية في المفاوضات مع إيران. فإن كان الاتفاق النووي سيتم، فقد يمهد ذلك الطريق لتهدئة أوسع في المنطقة. ومع ذلك، فإن التحديات لا تزال قائمة، حيث إن الخروقات الميدانية القليلة والتصعيد المحدود يذكران بأن الطريق إلى السلام ما زال طويلاً ومليئًا بالعقبات. وتظل المعارك الإعلامية المتزامنة دليلًا على استمرار الحرب النفسية، محاولة كل طرف التأثير على الرأي العام وإظهار نفسه بمظهر المنتصر أو الضحية. إن استقرار لبنان والمنطقة يعتمد بشكل كبير على قدرة الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار، والانتقال إلى مرحلة الحوار البناء، وتجاوز الخلافات العميقة التي أدت إلى هذا الوضع المتأزم. ويبرز الدور الإقليمي والدولي كعامل حاسم في دعم جهود السلام وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، وهو ما يتطلب رؤية مشتركة وتنسيقًا مستمرًا بين جميع الجهات المعنية. إن عبور هذه المرحلة الحرجة يتطلب صبرًا وحكمة وتعاونًا، فالرهان كبير والمخاطر عالية، والأمل يكمن في تجاوز هذه المرحلة والانتقال نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للجميع





