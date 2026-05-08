هدنة موسكو في أوكرانيا: توقف مؤقت للقتال قبل احتفالات يوم النصر الروسية

بدأت الهدنة التي أعلنتها روسيا من جانب واحد في حربها ضد أوكرانيا قبل احتفالات يوم النصر، بينما حذر الرئيس الأوكراني من السفر إلى موسكو. وفي الوقت نفسه، طالب رئيس شعبة الأدوية بإلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، بينما وصف ترامب الضربات ضد إيران بأنها "صفعة خفيفة".

في تطور جديد في الحرب الأوكرانية الروسية، بدأت ال هدنة التي أعلنتها موسكو من جانب واحد قبل احتفالات يوم النصر التقليدية في البلاد. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن وقف إطلاق النار، الذي أعلنته في وقت سابق من هذا الأسبوع، سيبدأ اعتبارا من منتصف ليل الجمعة (الخميس 2100 بتوقيت جرينتش) حتى 10 مايو/أيار.

ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان القتال قد توقف بالكامل في جميع أنحاء أوكرانيا. وفي منتصف الليل بالتوقيت المحلي، لم ترد تقارير عن إطلاق إنذارات بغارات جوية في معظم أنحاء أوكرانيا، بينما فرضت روسيا قيودا مؤقتة تتعلق بالأمن في مطار فنوكوفو بموسكو، حسبما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الحكومية، نقلا عن سلطة الطيران "روسافياتسيا".

من جانبه، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو من أن الممثلين الأجانب من الدول الصديقة لروسيا يجب أن يتجنبوا السفر إلى موسكو لحضور عرض يوم النصر في 9 مايو/أيار، ووصف مثل هذه الزيارات بأنها "رغبة غريبة في مثل هذا الوقت". وتحتفل روسيا بيوم النصر في 9 مايو/أيار من كل عام بعرض عسكري في الساحة الحمراء بموسكو، إحياءً لذكرى هزيمة الاتحاد السوفيتي لألمانيا النازية.

وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة في ظل الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة، والتي وسعتها كييف في عمق الأراضي الروسية في الأشهر الأخيرة. كما ألغى الكرملين فجأة دعوات الصحفيين الأجانب لحضور العرض. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار يشمل يومي الجمعة والسبت، وردت أوكرانيا بهدنة أحادية الجانب بدأت يوم الأربعاء، لكنها سحبتها لاحقا بعدما قالت إن روسيا واصلت هجماتها، بما في ذلك واحدة من أكبر ضرباتها بالطائرات المسيرة حتى الآن في الصراع.

وفي سياق آخر، طالب رئيس شعبة الأدوية بقرار حازم لإلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية تلقائيًا، بينما أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الضربات الانتقامية الأخيرة ضد إيران ليست سوى "صفعة خفيفة". وأضاف ترامب أن ثلاث مدمرات أمريكية عبرت مضيق هرمز تحت النيران ودمرت المسيرات والزوارق الإيرانية بالكامل





