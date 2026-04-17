هدنة لبنان وإسرائيل تبدأ رسمياً.. الأمم المتحدة ترحب وتدعو للامتثال للقرار 1701

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة عشرة أيام، والذي رحب به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، داعياً الأطراف إلى الالتزام بالقرار 1701 وتكثيف الجهود نحو سلام دائم. وترافق هذا التطور مع مطالبات برلمانية لبنانية بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية.

يبدأ اليوم الجمعة، 17 أبريل 2026، سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات مضنية، بتيسير من الولايات المتحدة الأمريكية. وقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بهذا الإعلان، معرباً عن تقديره للدور الأمريكي في إبرام هذا الاتفاق الهام.

وفي بيان صحفي صدر عن المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، مساء الخميس، أكدت الأمم المتحدة على دعمها المطلق لكافة المساعي الهادفة إلى إنهاء الأعمال العدائية وتخفيف معاناة السكان على طول الخط الأزرق الفاصل بين البلدين. وأعرب جوتيريش عن تطلعه إلى أن يشكل هذا الاتفاق خطوة نحو مفاوضات جادة تفضي إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006، الذي يمثل خارطة طريق نحو تسوية دائمة للنزاع. وفي هذا السياق، ناشد الأمين العام جميع الأطراف المعنية الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار واحترام كافة التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة القانون الدولي الإنساني، مؤكداً على أهمية ذلك في تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة. ومن جانبها، تابعت النائبة عبلة الهواري هذا التطور، حيث طالبت بضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية، مع التركيز على استبدال مفهوم الاستضافة بآخر يتضمن الاصطحاب، ومعالجة مشكلة العدول عن الخطبة، مما يعكس اهتماماً بالقضايا الاجتماعية والأسرية على الساحة اللبنانية. إن دخول الهدنة حيز التنفيذ يفتح الباب أمام تقييم دقيق للحصيلة التي نجمت عن التصعيد العسكري الأخير. فخلال فترة الأعمال العدائية، تعرضت الأراضي اللبنانية لقصف إسرائيلي مكثف، فيما رد حزب الله بضربات صاروخية وبطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية ومدنية إسرائيلية. وتتنوع تقديرات حجم الأضرار والخسائر البشرية بين المصادر المختلفة، لكن المؤكد أن هذا التصعيد خلف وراءه دماراً في البنية التحتية، خاصة في جنوب لبنان، فضلاً عن نزوح أعداد كبيرة من السكان. وقد أدى القصف المتبادل إلى وقوع خسائر في الأرواح وإصابات بين المدنيين والعسكريين من الجانبين، مما يزيد من تعقيد مهمة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار. وتأتي هذه الهدنة في وقت حرج، حيث يتطلع الجميع إلى فترة من الهدوء لتقييم الأضرار، وبدء جهود الإغاثة، وربما فتح قنوات للحوار السياسي، وإن كان تحقيق سلام دائم لا يزال يمثل تحدياً كبيراً يتطلب معالجة جذرية للأسباب العميقة للنزاع. يبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة هذا الاتفاق على الصمود في وجه التوترات الإقليمية والدوافع الكامنة وراء استمرار الصراع. إن تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، الذي يركز على وقف الأعمال العدائية، ونشر قوات حفظ السلام، ودعم الحكومة اللبنانية، هو مفتاح أساسي لبناء الثقة وتمهيد الطريق نحو تسوية شاملة. ولكن، يتطلب ذلك إرادة سياسية قوية من جميع الأطراف، ودعماً دولياً مستمراً، وجهوداً حثيثة لمعالجة القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تشكل خلفية هذا الصراع المتجذر. إن نجاح هذه الهدنة لن يقاس فقط بالامتناع عن تبادل النيران، بل بقدرتها على خلق بيئة مواتية للمفاوضات والتقدم نحو حل سياسي مستدام يضمن الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة، ويجعل من لبنان وإسرائيل نموذجاً للتعايش السلمي بدلاً من كونهما ساحة للصراع





هدنة لبنان إسرائيل وقف إطلاق النار الأمم المتحدة قرار 1701 قانون الأحوال الشخصية

