هدنة لبنانية إسرائيلية.. ونقاشات حول قانون الأحوال الشخصية وحادثة اختطاف رضيعة.

بدء سريان الهدنة بين لبنان وإسرائيل وسط تقييم للخسائر، بالتزامن مع مطالبات نيابية بتعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية، وحادثة اختطاف رضيعة تكشف هشاشة الأمن المجتمعي.

تستقبل الأوساط السياسية والشعبية في لبنان بخليط من الترقب والأمل بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين لبنان وإسرائيل، وهو اتفاق يفرض واقعاً جديداً بعد شهور من التصعيد المتواصل الذي ألقى بظلاله القاتمة على حياة المدنيين ودمّر البنية التحتية. وعلى الرغم من التفاؤل الحذر الذي يسود الأجواء، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، لا سيما فيما يتعلق بضمان استمرار الهدنة ومنع الانتكاسات المحتملة.

في هذا السياق، بدأت جهود دؤوبة لتقييم حصيلة الأضرار المادية والبشرية التي خلفها القصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، والردود التي وجهها حزب الله، والتي تركت بصماتها العميق على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. تطالب النائبة عبلة الهواري، في سياق متصل، بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية، مع التركيز على استبدال مفهوم الاستضافة بمفهوم "الاصطحاب"، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق الطفل وضمان استقراره النفسي والاجتماعي. كما تثير قضية العدول عن الخطبة تحديات كبيرة، وتدعو الهواري إلى إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، التي تؤثر على حياة الكثير من الأسر وتتسبب في تفككها. الحاجة الملحة لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وتجاوز آثارها النفسية والاقتصادية، باتت أمراً حتمياً، وتتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية. إن اتفاق وقف إطلاق النار، وإن كان خطوة إيجابية، إلا أنه يبقى مجرد بداية لمسار طويل وشاق نحو تحقيق سلام دائم واستقرار شامل في المنطقة، وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين. فالأزمة المتفاقمة في لبنان، والتي تتشابك فيها الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، تتطلب حلولاً شاملة ومتكاملة، بعيداً عن الحلول الجزئية التي قد تزيد من تعقيد الوضع. يجب أن تتجاوز التوقعات مجرد الهدوء المؤقت، وأن تتجه نحو بناء مستقبل آمن ومزدهر، يعتمد على العدالة والمساواة وسيادة القانون، ويضمن حقوق الإنسان في العيش بكرامة وأمان. إن الدروس المستفادة من التجارب السابقة تدفع إلى ضرورة التعامل بجدية مع تداعيات أي تصعيد مستقبلي، ووضع خطط طوارئ فعالة للتصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار. كما أن إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وتقديم الدعم اللازم للمتضررين، يجب أن يكونا في مقدمة الأولويات، لتمكين اللبنانيين من استعادة حياتهم الطبيعية والمساهمة في عملية إعادة الإعمار. لا يمكن فصل أي تطورات سياسية أو أمنية عن السياق الإقليمي والدولي، مما يستدعي تنسيق الجهود وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، لضمان تنفيذ اتفاقيات السلام وتحقيق الاستقرار المنشود. إن قضايا العدالة الانتقالية، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، تبقى أيضاً محورية في بناء ثقافة سلام دائم، وتحول دون تكرار المأساة. الشعب اللبناني، الذي عانى طويلاً، يستحق أن يعيش في ظل سلام وأمن، وأن تتحقق تطلعاته نحو مستقبل أفضل، خالٍ من الخوف والعنف والفقر. الأمل معلق على قدرة القادة على تجاوز الخلافات، والعمل بروح المسؤولية والوحدة، لتحقيق هذا الهدف النبيل، ولإعادة بناء لبنان قوي، مزدهر، ومستقر. إن التحركات النيابية، مثل تلك التي تقوم بها النائبة الهواري، تمثل مؤشراً على وعي متزايد بضرورة إصلاح القوانين المتعلقة بالأسرة، وتكييفها مع المتطلبات العصرية، لضمان حماية حقوق الأفراد، خاصة الأطفال، في ظل التغيرات الاجتماعية والثقافية التي تشهدها البلاد. كما أن معالجة قضايا العنف الأسري، والتمييز ضد المرأة، يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من أي إصلاح تشريعي شامل. في الوقت نفسه، تستمر الجهود الدبلوماسية لضمان احترام التزامات الأطراف الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير آليات فعالة لمراقبة التنفيذ، ومعالجة أي خروقات قد تحدث. إن أي تراجع عن هذه الالتزامات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، وزيادة المعاناة الإنسانية، وتقويض جهود السلام. إن قراءة متأنية للمشهد تكشف عن أن ما حدث بين لبنان وإسرائيل لم يكن مجرد مواجهة عسكرية، بل كان صراعاً له أبعاد عميقة، تمس حياة المجتمعات، وتؤثر على مستقبل الأجيال. لذلك، فإن أي حلول يجب أن تأخذ في الاعتبار هذه الأبعاد، وأن تسعى إلى معالجة جذور المشكلة، وليس فقط أعراضها. إن استعادة الثقة بين المجتمعات، وتعزيز الحوار، وبناء جسور التفاهم، هي مفاتيح أساسية لتجاوز المرحلة الراهنة، والانتقال نحو مستقبل يعمه السلام والازدهار. وبالنظر إلى ما جرى، فإن قضية الطفل "إيمان"، والتي كشفت عن حادثة اختطاف مروعة من داخل مستشفى، تظل جرحاً غائراً في النفس، وتستدعي تأملات أعمق حول مدى هشاشة الأمن المجتمعي، وضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً. حيث كشفت علا عبد الله، ابنة خال والدة الطفلة، عن تفاصيل صادمة لعملية الاختطاف، التي استغلت فيها الخاطفة طيبة أسرة الطفلة وحالتها المادية البسيطة، مستغلة لحظة ضعف الأم بعد الولادة القيصرية وتأثير المخدر. لم تكتفِ الخاطفة بسرقة الطفلة، بل قامت أيضاً بسرقة هواتف الأسرة لمنع طلب المساعدة، مما يضاعف من حجم الجريمة ووحشيتها. إن نجاح أجهزة وزارة الداخلية في القبض على المتهمة وإعادة الطفلة إلى أحضان والدتها، لهو بادرة أمل، لكنه لا يمحو الأثر النفسي العميق لهذه الحادثة، ولا يبرئ ساحة المجتمع من مسؤولية توفير بيئة آمنة للجميع. اعتراف المتهمة بأنها مرت بحالة نفسية سيئة بعد إجهاضها، وأنها خشيت من طلاق زوجها، يفتح نافذة على قضايا أعمق تتعلق بالصحة النفسية للمرأة، وضغوط المجتمع، والحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي فعال. إن خطورة الاستغلال الذي تعرضت له الأم، واستخدامها كأداة لتنفيذ جريمة بشعة، تضعنا أمام مسؤولية مجتمعية جماعية في التوعية بخطورة هذه الظواهر، وتشجيع الأفراد على طلب المساعدة عند الحاجة، وعدم الانجراف نحو حلول يائسة ومدمرة. إن الدروس المستفادة من هاتين القضيتين، الهدنة بين لبنان وإسرائيل، وحادثة اختطاف الطفلة "إيمان"، تتقاطع في جوهرها عند الحاجة الماسة إلى الاستقرار، والأمن، والحماية. فكلتاهما تعكسان حالة من الاضطراب، سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو على المستوى الفردي، وتؤكدان على أن بناء مجتمع آمن ومستقر يتطلب جهوداً متضافرة على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز ثقافة التعاون والتكافل الاجتماعي، لخلق بيئة تحتضن الجميع وتحميهم من قسوة الحياة وتقلباتها. إن ما ذكرته النائبة الهواري حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، واستبدال الاستضافة بالاصطحاب، وحل مشكلة العدول عن الخطبة، إنما يؤكد على وعي بأهمية القوانين في تشكيل المجتمع، وأن هذه القوانين بحاجة إلى مراجعة مستمرة لتواكب التطورات وتحقق العدالة المنشودة. فالعدول عن الخطبة، في كثير من الأحيان، يتسبب في ضرر نفسي واجتماعي كبير، خاصة للفتاة، ويتطلب وضع آليات قانونية واجتماعية للحد من هذه الظاهرة ومعالجة آثارها. إن ربط هذه القضايا المتنوعة، من مواجهات عسكرية إلى جرائم فردية، يعكس واقعاً معقداً، تتشابك فيه المؤثرات، وتتداخل فيه المسؤوليات. المجتمع الصحي هو مجتمع يستطيع معالجة صدماته، وتجاوز أزماته، وحماية أفراده، وخاصة الفئات الضعيفة، من خلال منظومة قانونية واجتماعية فعالة، وقدرة على التعلم من أخطائه، والتطلع نحو مستقبل أفضل. فالهدنة، مهما طالت، لا تعني السلام ما لم تعالج جذور الصراع، والطفلة، مهما عادت إلى أحضان أمها، تظل ذكرى مؤلمة تستدعي اليقظة الدائمة. المعادلة الصعبة تكمن في كيفية تحويل هذه التجارب المؤلمة إلى وقود للتغيير الإيجابي، وبناء مجتمع يتسم بالمرونة، والعدالة، والرحمة. تتواصل الجهود في لبنان، بينما يستمر البحث عن حلول للقضايا الملحة، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى العائلي، مما يؤكد على أن العمل من أجل مجتمع أفضل هو مهمة مستمرة، تتطلب تضحية، وإصراراً، ورؤية واضحة





