هدوء حذر يسيطر على جنوب لبنان

سيطر هدوء حذر على جنوب لبنان في الوقت نفسه الذي يتقدم فيه المفاوضون في واشنطن لوقف إطلاق النار. وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة عن تنظيم حفل تأبين للشاعر الراحل السيد العديسي في يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً بقرية العديسات بحري بالأقصر.

سيطر هدوء حذر على جنوب لبنان في الوقت نفسه الذي يتقدم فيه المفاوضون في واشنطن ل وقف إطلاق النار . وفي سياق آخر، أعلنت ال هيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة عن تنظيم حفل تأبين لل شاعر الراحل السيد العديسي في يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً بقرية العديسات بحري بالأقصر.

سيكون الحفل في مركز شباب نجع الضمان، حيث سيقدم عدد من الشعراء قصائد في رثاء الراحل إلى جانب شهادات من أدباء الأقصر وأسوان وقنا. سيقدم الحفل الشاعر محمد النوبي، في حضور أشقاء الشاعر الراحل والعديد من الشخصيات العامة بمحافظة الأقصر. ، وُلد الشاعر العديسي في الإسكندرية وانتقل للعيش في الأقصر، حيث عمل نائباً لرئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون. أصدر العديد من الدواوين، بما في ذلك





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