هدوء نسبي في أسعار مواد البناء مع تراجع طفيف في أسعار الحديد والأسمنت

يشهد سوق مواد البناء حالة من الاستقرار النسبي مع تراجع طفيف في أسعار الحديد والأسمنت، وسط ترقب السوق لأي زيادات جديدة بسبب ارتفاع تكاليف النقل والشحن.

يشهد سوق مواد البناء حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الحالية، خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلها خلال الأشهر الماضية، والتي تزامنت مع التوترات في الشرق الأوسط وبداية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعات كبيرة بلغت ما بين 500 إلى 1000 جنيه في ذلك الوقت. اليوم الأربعاء 5 مايو 2026، شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعًا طفيفًا، وسط هدوء في حركة البيع والشراء، مع استمرار ترقب السوق لأي زيادات جديدة في الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع تكاليف النقل والشحن. سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم نحو 37317.29 جنيه، متراجعًا بقيمة 423.91 جنيه، بنسبة انخفاض 1.12%.

وتراوحت أسعاره خلال الـ52 أسبوعًا بين 33875 جنيه كأدنى مستوى في 3 أكتوبر 2025، و39969 جنيه كأعلى مستوى في 26 يوليو 2025. أما حديد عز، فسجل سعر الطن 39555.49 جنيه، بانخفاض قدره 538.96 جنيه، بنسبة تراجع 1.34%. وسجل أدنى سعر له خلال عام 36420 جنيه في 10 يناير 2026، بينما بلغ أعلى مستوى عند 41037.31 جنيه في 26 يوليو 2025.

ووفقًا لآخر تحديث اليوم، جاءت أسعار الحديد كالتالي: سجل سعر حديد عز نحو 39550 جنيه، وبلغ سعر حديد بشاي 39500 جنيه، وسجل حديد المصريين 37500 جنيه، وبلغ حديد الجارحي 39200 جنيه، وسجل الجيوشي للصلب 37500 جنيه، بينما سجل حديد السويس للصلب 37500 جنيه، وبلغ حديد المراكبي 39200 جنيه، وسجل حديد العشري 37500 جنيه. وعلى الجانب الآخر، ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي ليسجل 4132.91 جنيه، بزيادة قدرها 58.74 جنيه، بنسبة ارتفاع 1.44%.

وتراوح سعره خلال الـ52 أسبوعًا بين 3328.26 جنيه كأدنى مستوى في 17 مايو 2025، و4233.33 جنيه كأعلى مستوى في 26 ديسمبر 2025. وتظهر هذه التحركات في الأسعار أن السوق لا يزال متأثرًا بتكاليف النقل والشحن، مع وجود ترقب مستمر لأي تطورات جديدة قد تؤثر على الأسعار في الفترة المقبلة. ويظل حديد عز الأغلى بين أنواع الحديد، بينما يستمر الأسمنت في التأثر بتكاليف النقل. ويظل السوق في حالة من الانتظار لظهور أي مؤشرات جديدة قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة





