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هدوء حذر في جنوب لبنان مع تقدم مفاوضات وقف إطلاق النار في واشنطن

سياسة News

هدوء حذر في جنوب لبنان مع تقدم مفاوضات وقف إطلاق النار في واشنطن
لبنانإسرائيلوقف إطلاق النار
📆6/4/2026 11:19 AM
📰ElwatanNews
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يسود هدوء حذر في جنوب لبنان بالتزامن مع مفاوضات وقف إطلاق النار في واشنطن، وسط استعدادات الجيش اللبناني للانتشار في المناطق المنسحب منها الإسرائيلي، بينما تواصل اليونيفيل جهودها لفتح الطرق المتضررة.

وعلى الصعيد الميداني، لا تزال عدة قرى في القطاعين الأوسط والغربي تشهد تحليقاً مكثفاً للطائرات المسيرة ال إسرائيل ية، مع استمرار إطلاق النار من الجانب ال إسرائيل ي بين الحين والآخر، مما يعكس هشاشة الهدوء الحالي.

وتتخوف الأوساط اللبنانية من أن تؤدي أي خروقات إلى انهيار المفاوضات، لذلك تسعى الحكومة اللبنانية إلى تكثيف الاتصالات مع الأطراف الدولية لضمان التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار. وفي هذا السياق، ينتظر أن يصل إلى بيروت مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى لمواصلة المشاورات مع المسؤولين اللبنانيين. وتركز المفاوضات حالياً على ثلاث نقاط رئيسية: انسحاب القوات الإسرائيلية من كامل الأراضي اللبنانية، ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود المعترف بها دولياً، وضمان عدم استخدام الأراضي اللبنانية لشن هجمات على إسرائيل.

ومن المتوقع أن تعلن نتائج الجولة الحالية خلال أيام، وسط آمال بأن تشهد الأيام المقبلة تقدماً حقيقياً نحو السلام المستدام

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لبنان إسرائيل وقف إطلاق النار الجيش اللبناني مفاوضات واشنطن

 

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