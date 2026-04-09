هدى رؤوف: إيران ستدافع عن مصالحها الاستراتيجية في أي مفاوضات مع الحفاظ على حقها النووي

أكدت الخبيرة في الشأن الإيراني، هدى رؤوف، أن إيران ستتمسك بمصالحها الاستراتيجية خلال أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مع رفضها لوضع قيود على صواريخها الباليستية أو التخلي عن وكلائها الإقليميين، وشددت على أن أي اتفاق سيكون مؤقتًا. كما أشارت إلى أن إسرائيل تستهدف الداخل الإيراني وليس القدرات العسكرية فقط.

صرحت الدكتورة هدى رؤوف ، الخبيرة في الشأن ال إيران ي، بأن الجمهورية الإسلامية ال إيران ية ستواصل الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية الحيوية خلال أي مفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو أي قوى دولية أخرى. وأشارت رؤوف، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج 'نظرة' مع الإعلامي حمدي رزق على قناة صدى البلد، إلى أن إيران لن تقبل بأي حال من الأحوال بفرض قيود على برنامجها للصواريخ الباليستية المتطور، والذي تعتبره جزءًا أساسيًا من قدراتها الدفاعية وردعها.

كما أكدت على تمسك طهران بعلاقاتها الوثيقة مع وكلائها الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط، معتبرة هذه العلاقات ضرورية لتحقيق التوازن الإقليمي وحماية مصالحها في المنطقة. وأوضحت أن إيران ستولي اهتمامًا كبيرًا في المفاوضات القادمة لتحقيق مكاسب اقتصادية واستراتيجية مهمة، بالإضافة إلى سعيها للحفاظ على حقها السيادي في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية. وأشارت إلى أن طهران ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتدمير برنامجها النووي بالكامل أو نقله إلى خارج أراضيها، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على استقلال قرارها السيادي في هذا المجال الحيوي.\وخلال حديثها، بينت الدكتورة رؤوف أن إيران قد تبدي بعض المرونة وتقدم بعض التنازلات المحدودة في المفاوضات، مثل تجميد تخصيب اليورانيوم أو التعاون النووي الإقليمي، كجزء من مساعيها للتوصل إلى اتفاق يخدم مصالحها. ومع ذلك، شددت على أن إيران ستحتفظ بحقها الكامل في إدارة منشآتها النووية على أراضيها، مؤكدة على أن هذا الحق غير قابل للتفاوض أو التنازل. كما حذرت من أن أي اتفاق يتم التوصل إليه سيكون مؤقتًا، ويهدف بالأساس إلى إتاحة الفرصة لإعادة ترتيب الأوراق والتقاط الأنفاس، مع التأكيد على ضرورة التشاور المكثف بين إيران والدول الخليجية لتأسيس ترتيبات أمنية مشتركة تخدم مصالح جميع الأطراف، وبدعم من المجتمع الدولي. ولفتت رؤوف إلى أن المنطقة بحاجة ماسة إلى حلول أمنية متوازنة وشاملة، بعيدًا عن أي صراع أو مواجهة عسكرية، والتي لا تخدم سوى الأطراف المتنازعة بشكل مباشر. وركزت على أهمية الحوار والتفاهم المتبادل كأساس للتعامل مع القضايا الشائكة في المنطقة، ودعت إلى تغليب لغة العقل والحكمة لتجنب أي تصعيد أو توترات قد تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.\وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة رؤوف أن إسرائيل تستهدف، من خلال أفعالها، ليس فقط القدرات العسكرية الإيرانية، بل أيضًا استقرار الداخل الإيراني. وأشارت إلى أن هذا الاستهداف يشمل جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية، بهدف إضعاف إيران وتقويض قدرتها على مواصلة سياستها الإقليمية. ولفتت إلى أن هذا النهج الإسرائيلي يزيد من التوتر في المنطقة ويؤجج الصراعات، بدلًا من العمل على إيجاد حلول سلمية ومستدامة. وفي نهاية المقابلة، شددت رؤوف على ضرورة أن يدرك المجتمع الدولي خطورة الوضع الحالي، وأن يتحمل مسؤولياته في الضغط على جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار، والتوصل إلى اتفاقات تضمن الأمن والاستقرار للجميع. كما دعت إلى دعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية بطرق سلمية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي في المنطقة، لبناء مستقبل أفضل لجميع شعوبها





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines