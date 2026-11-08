هرتسوغ يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

كلف هرتسوغ غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد ترشيح 67 نائبا له، في خطوة تضع نهاية لحكم نتنياهو وسط مخاوف من حرب على إيران.

كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ، يوم السبت 7 نوفمبر 2026، غادي آيزنكوت ، زعيم حزب 'يشار' المنتمي إلى يمين الوسط، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. يأتي هذا القرار ليمثل أول خطوة رسمية نحو إنهاء حقبة بنيامين نتنياهو ، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، الذي يقترب من مغادرة السلطة بعد ثلاث حقب تولى فيها الحكم.

منح هرتسوغ التكليف لآيزنكوت بناء على ترشيح 67 نائبا في الكنيست له، مقابل 46 نائبا فقط رشحوا نتنياهو. وامتنع حزب 'يهودوت هتوراه' اليميني الحريدي عن دعم أي مرشح لرئاسة الحكومة، في خطوة اعتبرت انشقاقا عن صف نتنياهو.

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آليات تشكيل الحكومة ومهلة آيزنكوت الدستورية

يحتاج آيزنكوت إلى دعم 61 نائبا في الكنيست للتصديق على حكومته، والرقم المطلوب يمثل الأغلبية المطلقة داخل البرلمان الإسرائيلي. وحتى الآن يملك آيزنكوت ترشيحات 67 نائبا، وهو رقم قابل للزيادة إذا انضم حزب 'يهودوت هتوراه' إلى الائتلاف الحكومي.

أعطى أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب 'إسرائيل بيتنا' اليميني العلماني، ضوءا أخضر لآيزنكوت لضم حزب 'يهودوت هتوراه' إلى الائتلاف، بعدما كان يرفض ذلك بشدة في البداية. ويعد هذا التحول عاملا أساسيا في حسابات آيزنكوت البرلمانية خلال الأيام المقبلة.

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أمام آيزنكوت مهلة تبلغ 28 يوما للمشاورات وتشكيل حكومة تحظى بدعم الأغلبية المطلقة. ويمكنه أن يطلب من الرئيس الإسرائيلي مهلة إضافية تبلغ 14 يوما، ليصل الحد الأقصى إلى 42 يوما لإنهاء مهمته.

نتنياهو يبقى في منصبه خلال المرحلة الانتقالية

سيظل بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء في إسرائيل لمدة تقترب من شهر، ويمكن أن تزيد هذه المدة حتى ينتهي غادي آيزنكوت من تشكيل حكومته. ويواجه نتنياهو، الذي تولى الحكم لفترات امتدت بين 1996 و1999، وبين 2009 و2021، ثم منذ 2022 وحتى الآن، محاكمات قد تفضي به إلى السجن.

خلال هذه الفترة الانتقالية، تتزايد المخاوف من أن يقود نتنياهو إسرائيل نحو حرب في المنطقة، وتحديدا ضد إيران. وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد 8 نوفمبر 2026، خلال مراسم رسمية، إن إسرائيل لم تنجز مهمتها بعد في إيران، متهما طهران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي.

قراءة في احتمالات الحرب ومستقبل الائتلاف

يرى أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن تصريحات يسرائيل كاتس تشير إلى احتمال أن يتخذ نتنياهو قرارا بشن حرب على إيران. ويوضح الرقب لبوابة أخبار اليوم أن نتنياهو ما زال يحتفظ بصلاحياته، حتى إن كانت مقيدة فعليا، وقد يتخذ قرار الحرب.

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وأشار الرقب إلى أن الدور الأمريكي يبقى حاسما في أي تصعيد، متسائلا عما إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح بذلك، في ظل تأثر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنتائج انتخابات الكونغرس وفوز الديمقراطيين بها. كما تحدث عن احتمال أن يمنح ترامب ضوءا أخضر لنتنياهو دون أن ينخرط مباشرة في الحرب.

وبحسب الرقب، تخشى دول أوروبية، وتحديدا بريطانيا، من هذا السيناريو، إذ طلبت من رعاياها مغادرة المنطقة فورا. كما طلبت 17 دولة أخرى في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية من رعاياها التجهز لتوفير الأدوية والمواد الغذائية تحسبا للبقاء في المنازل لعدة أيام.

يتوقع الرقب في المقابل أن تكون فرص آيزنكوت في تشكيل الحكومة كبيرة، بعد موافقة ليبرمان على انضمام الحريديم إلى الحكومة، مع رغبة حزب 'يهودوت هتوراه' في الانضمام مقابل بعض المصالح. ويشير الرقب إلى أن آيزنكوت يتحدث عن حكومة وحدة وطنية، وهناك رغبة في أن ينخرط أعضاء حزب الليكود دون نتنياهو، لكن هذا الأمر يبدو صعبا.