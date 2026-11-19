النائب حسين هريدي يهاجم سياسات وزارة الكهرباء والبترول ويكشف عن تلاعب في تركيب العدادات، مؤكداً أن المسؤولية المالية تقع على الوزارة وليس المواطن.

شن النائب حسين هريدي ، عضو مجلس النواب ، هجوماً لاذعاً على أداء وزارة الكهرباء وتصريحاتها الرسمية، متهماً إياها بالتخبط الشديد وتضارب الروايات التي تتجاهل المعاناة اليومية للمواطنين. وقد أوضح النائب أن غياب الشفافية في التعامل مع الأزمات المستمرة، والتي تثقل كاهل المواطنين، يعكس قصوراً إدارياً واضحاً يتطلب محاسبة فورية للمسؤولين عن هذه التداعيات السلبية على حياة الناس اليومية.

كشف تضارب تصريحات وزارة الكهرباء

أكد النائب حسين هريدي، خلال مداخلة تليفزيونية، أن وزارة الكهرباء تتحمل مسؤولية كاملة عن الأزمات المتراكمة، حيث رصدت الرقابة الإدارية قضايا فساد حقيقية تتعلق بتوزيع وتركيب العدادات. وأشار إلى أن المواطنين يدفعون ثمن الأخطاء الإدارية الحكومية، خاصة عندما تقوم الجهات المعنية برفع عدادات منزلية تم تركيبها قبل سنة أو سنتين فقط، بحجة أنها موجودة في المخازن منذ سنوات طويلة، وهو ما يعد تناقضاً صارخاً في السياسات المتبعة.

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تحميل المواطنين أخطاء السياسات الحكومية

لفت النائب حسين هريدي الانتباه إلى أن الوزارة هي الجهة التي يجب أن تتحمل التكلفة المالية الكاملة لاستبدال أي عداد معيب، طالما لم يمر على تركيبه الفعلي عشر سنوات كاملة، مشدداً على أن المواطن لا ينبغي أن يتحمل عبء إخفاقات البنية التحتية الحكومية. وشدد على أن عبارة "وأفلح إن صدق" تعكس اليقين بأن التعهدات الرسمية لن تتحقق ما دامت هناك رغبة في تحميل المواطنين أخطاء إدارية تتعلق بفساد في التعاقدات وتراكم المشكلات.

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أزمة العدادات الكودية وتأخر البترول

استطرد النائب حسين هريدي منتقداً سياسة الاستسهال في تحميل المواطن تداعيات قرارات استراتيجية فاشلة، مثل تأخر وزارة البترول في أعمال الاستكشاف الخاصة بالغاز الطبيعي. وأكد أن هذا التأخر أدى إلى تحول مصر من دولة صادرة للنفط والغاز إلى دولة مستوردة، مما رفع تكلفة المورد الأساسي لإنتاج الكهرباء، في ظل غياب تنسيق حقيقي بين الجهات السيادية المختلفة لتجنب هذه الأزمات المتداخلة.