هزة أرضية، غارات إسرائيلية، وإقالة وزير بحرية أمريكي.. وتحديثات حول صحة نتنياهو

أبرز الأحداث الإقليمية والدولية: هزة أرضية في شمال مصر، استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان، إقالة وزير البحرية الأمريكي، وكشف عن خضوع نتنياهو لعلاج ورم سرطاني.

شهدت الساحة الدولية والإقليمية تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية، تضمنت أحداثًا طبيعية وصراعات مسلحة وتطورات صحية لقادة سياسيين بارزين. ففي وقت مبكر من اليوم، ضربت هزة أرضية بقوة 5.7 درجة المنطقة الواقعة على بعد 412 كيلومترًا شمال مدينة مرسى مطروح المصرية.

لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي أضرار بشرية أو مادية كبيرة نتيجة لهذه الهزة، إلا أن السلطات المحلية بدأت في تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة. يأتي هذا الحدث في ظل حالة من التوتر الإقليمي المتصاعد، حيث لا تزال الاشتباكات مستمرة على الرغم من الدعوات المتكررة إلى وقف إطلاق النار. ووفقًا لتقارير إخبارية، استمرت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق جنوبي لبنان، مما أثار مخاوف بشأن تصعيد محتمل للصراع.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه العالم جهودًا دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة. وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إقالة وزير البحرية، دون الكشف عن الأسباب الرسمية وراء هذا القرار المفاجئ. وقد أثار هذا الإجراء تساؤلات حول التغييرات المحتملة في السياسة الدفاعية الأمريكية، وتأثيرها على التوازنات الإقليمية والدولية. في الوقت نفسه، نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقرير الطبي السنوي الخاص به، والذي كشف عن خضوعه لعملية جراحية لاستئصال أورام سرطانية.

وأوضح التقرير أن نتنياهو خضع لعملية جراحية ناجحة لاستئصال تضخم حميد في البروستاتا في 29 ديسمبر 2024. وأضاف التقرير أنه في آخر متابعة، تم اكتشاف بقعة صغيرة يقل حجمها عن سنتيمتر واحد في البروستاتا، وبعد الفحص، تبين أنها ورم خبيث في مرحلة مبكرة جدًا، دون أي انتشار. وقد أكد نتنياهو بنفسه أنه تلقى علاجًا موجّهًا أدى إلى إزالة المشكلة نهائيًا، وأنه عاد إلى ممارسة مهامه بشكل طبيعي.

وأشار إلى أنه طلب تأجيل نشر التقرير الطبي شهرين حتى لا يُستغل في الدعاية المضللة من قبل النظام الإيراني خلال فترة الحرب. وأكد نتنياهو في بيانه أنه بصحة جيدة وبحالة بدنية ممتازة، وأن المشكلة الطبية التي عانى منها في البروستاتا قد عولجت بالكامل. وأضاف أنه خضع لعدة جلسات علاجية قصيرة لم تؤثر على عمله، وأنه كان يواصل قراءة الكتب وممارسة مهامه خلال فترة العلاج.

وأعرب عن شكره للأطباء الذين أشرفوا على علاجه، وأكد أنه عازم على مواصلة قيادة إسرائيل في هذه المرحلة الحرجة. وتأتي هذه التطورات الصحية في ظل تحديات سياسية وأمنية كبيرة تواجه إسرائيل، بما في ذلك الصراع المستمر في غزة والتوترات المتزايدة على الحدود الشمالية. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التطورات على المشهد السياسي الإسرائيلي، وتزيد من الضغوط على نتنياهو لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل الصراع.

كما أن نشر التقرير الطبي يهدف إلى طمأنة الشعب الإسرائيلي والعالم بشأن صحة رئيس الوزراء وقدرته على قيادة البلاد في هذه الظروف الصعبة. وتظل الأوضاع الإقليمية والدولية متقلبة، وتتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى حلول مستدامة للأزمات القائمة





