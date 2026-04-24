هزة أرضية وسيناء.. احتفالات بالتحرير وتوصيات برلمانية

هزة أرضية تضرب شمال مرسى مطروح واحتفالات بذكرى تحرير سيناء وتوصيات برلمانية بشأن تكليف خريجي طب الأسنان والصيدلة.

شهدت مصر اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 حدثين بارزين، الأول يتعلق بوقوع هزة أرضية متوسطة القوة، والثاني احتفالاً بالذكرى السنوية لتحرير سيناء . فقد سجلت محطات الرصد الزلزالي هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، على بعد 412 كيلومترًا شمال مدينة مرسى مطروح.

لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار بشرية أو مادية نتيجة لهذه الهزة، وتعمل الجهات المعنية على تقييم الوضع بشكل كامل. يأتي هذا في وقت تحتفل فيه مصر بذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض الوطن التي استعادتها مصر بعد سنوات من الاحتلال. في سياق الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء، هنأ الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري العظيم بهذه المناسبة الوطنية الهامة.

وأكد الدكتور البدوي أن 25 أبريل يمثل يومًا مجيدًا في تاريخ الأمة العربية، يومًا تتجسد فيه معاني العزة والكرامة والقوة. وأشاد بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي التي تحملت مسؤولية حماية الأمن القومي المصري والعربي في مرحلة دقيقة وحاسمة. كما وجه تحية تقدير وفخر لرجال القوات المسلحة، حماة الوطن الذين يذودون عن حدوده وأرضه وسمائه ومياهه. وأضاف أن شعب مصر الأبي، الذي لا يعرف الهزيمة أو الانكسار، هو صانع التاريخ والقادر على بناء مستقبل مشرق.

وأكد أن سيناء تحتل مكانة خاصة في قلوب المصريين، فهي أرض الشهداء وأرض الفداء، وأن أهل سيناء الأبطال هم خط الدفاع الأول عن الوطن وقلبه النابض. وأشار الدكتور البدوي إلى أن ذكرى تحرير سيناء هي مناسبة لتجديد العهد والولاء للوطن، والتأكيد على وقوف الشعب المصري صفًا واحدًا خلف قيادته وجيشه. وأكد أن مصر، بتماسكها الوطني وقوة جيشها، هي دولة قوية أبية لا تقبل التهديد أو المساس بأمنها واستقلالها.

وشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الصف الوطني وتعزيز التكاتف والتراحم بين جميع المصريين لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية والازدهار. كما دعا الله عز وجل أن يحفظ مصر من كل سوء وأن يرد عنها كيد الأعداء. وفيما يتعلق بتكليف خريجي كليات طب الأسنان والصيدلة لعامي 2023/2024، أصدرت لجنة الصحة في مجلس النواب توصيات حاسمة لإعادة هيكلة عملية التكليف، بهدف ضمان توزيع عادل وشفاف للخريجين على مختلف المحافظات، وتلبية احتياجات القطاع الصحي في جميع أنحاء البلاد.

وتأتي هذه التوصيات في إطار جهود اللجنة المستمرة لتحسين منظومة الرعاية الصحية في مصر وتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

هزة أرضية سيناء تحرير سيناء الرئيس السيسي القوات المسلحة حزب الوفد توصيات برلمانية تكليف خريجين صحة النواب

United States Latest News, United States Headlines