هزة أرضية شمال مرسى مطروح وتوصيات برلمانية بتطوير تكليف الأطباء.. وصلاح يستعد لمباراة تاريخية

شهدت مصر هزة أرضية، وأصدرت لجنة الصحة في مجلس النواب توصيات مهمة، بينما يستعد محمد صلاح لمواجهة قد تكون الأخيرة له مع ليفربول أمام كريستال بالاس.

شهدت مناطق مختلفة من مصر هزة أرضية متوسطة القوة بلغت 5.7 درجة على مقياس ريختر، حيث وقع مركزها على بعد 412 كيلومترًا شمال مدينة مرسى مطروح.

لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار بشرية أو مادية نتيجة لهذه الهزة، لكن السلطات المحلية قد بدأت في إجراءات تقييم الأضرار المحتملة. وتأتي هذه الهزة في وقت تشهد فيه المنطقة نشاطًا زلزاليًا متزايدًا، مما يستدعي توخي الحذر واتباع إجراءات السلامة اللازمة. من ناحية أخرى، أصدرت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري مجموعة من التوصيات الحاسمة بشأن إعادة هيكلة عملية تكليف خريجي كليات طب الأسنان والصيدلة للعامين الدراسيين 2023 و 2024.

تهدف هذه التوصيات إلى ضمان توزيع عادل للخريجين على مختلف المناطق والمستشفيات، مع مراعاة الكفاءات والاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي. وتشمل التوصيات مراجعة معايير الاختيار والتكليف، وتوفير برامج تدريبية مكثفة للخريجين قبل مباشرتهم العمل، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل والمزايا التي يحصل عليها الأطباء والصيادلة المكلفون.

وفي سياق رياضي، يستعد النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، لخوض مباراة مهمة للغاية أمام فريق كريستال بالاس مساء السبت المقبل على ملعب أنفيلد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز. تحمل هذه المباراة أهمية خاصة لجماهير ليفربول، حيث أنها قد تكون الظهور الأخير لصلاح أمام كريستال بالاس بقميص الريدز في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد إعلان صلاح عن رحيله المحتمل عن النادي بنهاية الموسم القادم 2025-2026.

ويسعى صلاح إلى إنهاء مسيرته مع ليفربول بأفضل طريقة ممكنة، وتحقيق المزيد من الإنجازات والأرقام القياسية. ويطمح النجم المصري إلى معادلة رقم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي، حيث يحتاج إلى تسجيل هدف في مباراة كريستال بالاس ليصبح آخر لاعب في هذا العمر يسجل في أربع مباريات متتالية كأساسي في المسابقة. ووفقًا للموقع الرسمي لنادي ليفربول، فإن صلاح يتمتع بحالة بدنية ونفسية جيدة، وهو على أتم الاستعداد لخوض هذه المباراة المصيرية.

كما أن الفريق بأكمله يتطلع إلى تحقيق الفوز وتقديم أداء قوي يرضي الجماهير. ويذكر أن صلاح قد سجل 12 هدفًا في 38 مباراة خاضها هذا الموسم في مختلف المسابقات، مما يؤكد على قدراته التهديفية العالية ومساهمته الفعالة في نتائج الفريق. ويتوقع أن يحظى صلاح بدعم كبير من الجماهير في مباراة كريستال بالاس، حيث يعتبرونه أحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي. وستكون هذه المباراة فرصة للاحتفال بإنجازات صلاح وتقدير دوره الكبير في تحقيق العديد من الألقاب والبطولات مع ليفربول.

كما أنها ستكون فرصة لتوديع صلاح من قبل الجماهير، وتقديم الشكر له على كل ما قدمه للنادي. ومن المتوقع أن تكون المباراة حماسية ومثيرة، حيث يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. وسيكون صلاح هو نجم المباراة بلا شك، حيث يترقب الجميع أداءه ومحاولاته لتسجيل الأهداف وتحقيق الأرقام القياسية. ويأمل جماهير ليفربول في أن يتمكن صلاح من إنهاء مسيرته مع النادي بطريقة لا تنسى، وتحقيق المزيد من الإنجازات والألقاب





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

هزة أرضية محمد صلاح ليفربول كريستال بالاس الدوري الإنجليزي صحة النواب توصيات خريجي طب الأسنان والصيدلة

United States Latest News, United States Headlines