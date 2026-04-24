هزة أرضية وسيناء.. بين التنمية والاحتفال بالذكرى القومية

هزة أرضية تضرب شمال مرسى مطروح وتوصيات برلمانية بشأن تكليف الخريجين، بالتزامن مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء وتأكيد على أهمية التنمية الشاملة في شبه الجزيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

هزّة أرضية بقوة 5.7 درجة على بعد 412 كيلومترًا شمال مرسى مطروح. وفي سياق متصل، أصدرت لجنة الصحة في مجلس النواب توصيات حاسمة بشأن إعادة هيكلة تكليف خريجي كليات طب الأسنان والصيدلة للعامين الدراسيين 2023/2024.

يأتي هذا في الوقت الذي يحتفل فيه المصريون بذكرى تحرير سيناء، التي وصفها النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بأنها محطة مضيئة في سجل الانتصارات الوطنية، ومثال على قوة الإرادة المصرية في استعادة الحق والأرض والكرامة. وأكد أبو النصر أن هذا اليوم العظيم يجسد التلاحم بين الشعب وقيادته وجيشه، وأن الإنجاز الذي تحقق يمثل درسًا في التضحية والصمود، ونموذجًا يُحتذى به في مواجهة التحديات.

وأضاف أن استعادة سيناء لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت نتيجة نضال طويل على المستويين العسكري والدبلوماسي، وأنها تعكس قدرة مصر على إدارة الصراعات المعقدة بعقلانية وقوة، وتؤكد أن الحفاظ على السيادة الوطنية هو الأولوية القصوى. وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة في شبه جزيرة سيناء، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي ومواردها المتنوعة.

ولفت إلى أن المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في سيناء في مجالات البنية التحتية والزراعة والصناعة والإسكان تعكس إرادة حقيقية لتحويلها إلى محور تنموي متكامل يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرات الدولة على مواجهة التحديات. وأكد أن التنمية في سيناء ليست مجرد خيار، بل هي ضرورة حتمية لضمان استدامة الأمن والاستقرار وحماية حدود الوطن.

وأوضح أبو النصر أن إحياء ذكرى تحرير سيناء يجب أن يتجاوز مجرد الاحتفال السنوي، ليصبح مناسبة لتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب وترسيخ قيم الانتماء والعمل الجاد والمسؤولية الوطنية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. وأكد أهمية استلهام روح أكتوبر والتحرير في بناء الجمهورية الجديدة، والعمل على مواصلة مسيرة الإنجاز بروح وطنية مخلصة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل قوية بفضل تماسك شعبها وقوة مؤسساتها الوطنية، وأن ذكرى تحرير سيناء ستبقى مصدر فخر وإلهام للأجيال القادمة. كما وجه التحية والتقدير لأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة وكل من ساهم في حماية الوطن وصون مقدراته.

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة السكة الحديد عن تنفيذ مشروعات لتطوير شبكة السكك الحديدية في سيناء، تشمل إنشاء 353 كيلومترًا من السكك الحديدية و22 محطة قطار جديدة، وذلك بهدف دعم جهود التنمية في شبه الجزيرة وتسهيل حركة نقل البضائع والركاب. وتأتي هذه المشروعات في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع النقل في مصر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتعتبر هذه المشروعات إضافة مهمة للبنية التحتية في سيناء، وستساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة





