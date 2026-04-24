هزة أرضية وسيناء.. بين التنمية والاحتفال بالتحرير وتوصيات حاسمة للخريجين

هزة أرضية تضرب شمال مرسى مطروح، وتوصيات برلمانية بشأن تكليف خريجي الصيدلة والأسنان، واحتفالات بذكرى تحرير سيناء مع تأكيد على أهمية التنمية الشاملة في شبه الجزيرة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير السكة الحديد لدعم التنمية.

هزّة أرضية بقوة 5.7 درجة على بعد 412 كيلومترًا شمال مرسى مطروح. وفي سياق متصل، أصدرت لجنة الصحة في مجلس النواب توصيات حاسمة بشأن إعادة هيكلة تكليف خريجي كليات طب الأسنان والصيدلة للعامين الدراسيين 2023/2024.

يأتي هذا في الوقت الذي يحتفل فيه المصريون بذكرى تحرير سيناء، التي وصفها النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بأنها محطة مضيئة في سجل الانتصارات الوطنية، ومثال على قوة الإرادة المصرية في استعادة الحق والأرض والكرامة. وأكد أبو النصر أن هذا اليوم العظيم يجسد التلاحم بين الشعب وقيادته وجيشه، وأن الإنجاز الذي تحقق يمثل درسًا في التضحية والصمود، ونموذجًا يُحتذى به في مواجهة التحديات.

وأضاف أبو النصر أن استعادة سيناء لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت نتيجة نضال طويل على المستويين العسكري والدبلوماسي، حيث اجتمعت بطولات الميدان مع حنكة التفاوض لتحقيق الهدف المنشود. وأشار إلى أن هذه التجربة تعكس قدرة مصر على إدارة الصراعات المعقدة بعقلانية وقوة، وتؤكد أن الحفاظ على السيادة الوطنية هو الأولوية القصوى. كما لفت إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة في سيناء، من خلال رؤية استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي ومواردها المتنوعة.

والمشروعات القومية الجارية في سيناء، في مجالات البنية التحتية والزراعة والصناعة والإسكان، تعكس الإرادة الحقيقية لتحويلها إلى محور تنموي متكامل يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرات الدولة. وأكد أن التنمية في سيناء ليست مجرد خيار، بل هي ضرورة حتمية لضمان الأمن والاستقرار وحماية حدود الوطن. وأوضح النائب أبو النصر أن إحياء ذكرى تحرير سيناء يجب أن يتجاوز مجرد الاحتفال السنوي، ليصبح مناسبة لتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، وترسيخ قيم الانتماء والعمل الجاد والمسؤولية الوطنية.

وأكد أهمية استلهام روح أكتوبر والتحرير في بناء الجمهورية الجديدة، والعمل على مواصلة مسيرة الإنجاز بروح وطنية مخلصة. واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل قوية بفضل تماسك شعبها وقوة مؤسساتها الوطنية، وأن ذكرى تحرير سيناء ستبقى مصدر فخر وإلهام للأجيال القادمة. كما وجه التحية والتقدير لأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة وكل من ساهم في حماية الوطن.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت هيئة السكة الحديد عن تنفيذ مشروعات لتطوير شبكة السكك الحديدية في سيناء، تشمل إنشاء 353 كيلومترًا من السكك الحديدية و22 محطة قطار جديدة، وذلك بهدف دعم التنمية في شبه الجزيرة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

هزة أرضية تحرير سيناء تنمية سيناء خريجي الصيدلة والأسنان السكة الحديد مصر

United States Latest News, United States Headlines