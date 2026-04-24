هزة أرضية شمال مرسى مطروح وتعيينات جديدة في الاتحاد العالمي للتايكوندو وتوصيات برلمانية

أخبار اليوم تتضمن هزة أرضية في مصر، وتوصيات برلمانية بشأن تكليف الخريجين، وإعادة تشكيل لجان الاتحاد العالمي للتايكوندو مع تعيين محمد شعبان رئيسًا للجنة المسابقات للدورة الخامسة على التوالي.

شهدت الساحة الإخبارية اليوم تطورات متعددة على الصعيدين المحلي والدولي. ففي مصر، سجلت محطات الرصد الزلزالي هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، حيث وقع مركزها على بعد 412 كيلومترًا شمال مدينة مرسى مطروح .

لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة لهذه الهزة، ولكن السلطات المحلية تواصل مراقبة الوضع عن كثب لتقييم أي آثار محتملة. وفي سياق منفصل، أصدرت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري مجموعة من التوصيات الحاسمة بشأن إعادة هيكلة عملية تكليف خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان للعامين الدراسيين 2023 و 2024.

تهدف هذه التوصيات إلى ضمان توزيع عادل للخريجين وتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة في هذين المجالين الحيويين، مع التركيز على تطوير مهارات الخريجين وتأهيلهم لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية المستمرة لتحسين جودة التعليم العالي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب. على الصعيد الدولي، أعلن الاتحاد العالمي للتايكوندو عن إعادة تشكيل لجانها الفنية والمسابقات والحكام والطبية ومكافحة المنشطات، بالإضافة إلى لجنة التايكوندو البارالمبي.

يهدف هذا التجديد إلى تعزيز الاستقرار الإداري وضمان استمرارية العمل الفعال، مع التركيز على الاستعدادات المكثفة لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي ستُعقد في لوس أنجلوس عام 2028. وقد تم اختيار رؤساء هذه اللجان لفترة زمنية مدتها عامين، تمتد حتى نهاية بطولة العالم للتايكوندو للناشئين التي ستُقام في ليما، بيرو، بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في لوس أنجلوس.

وتأتي هذه التعيينات في أعقاب سلسلة من القرارات التي اتخذها الاتحاد العالمي في شهر فبراير الماضي، والتي اكتملت بها جميع المناصب القيادية في لجان الاتحاد. ومن أبرز هذه التعيينات، إعادة تعيين المصري محمد شعبان، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العالمي، رئيسًا للجنة المسابقات للدورة الخامسة على التوالي، وهو رقم قياسي يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد العالمي لقدراته وإمكاناته في تطوير رياضة التايكوندو على مستوى العالم.

ويعتبر تعيين محمد شعبان رئيسًا للجنة المسابقات للدورة الخامسة على التوالي تأكيدًا على الدور الريادي الذي يلعبه في عالم التايكوندو. وقد تم أيضًا إعادة تعيينه كمندوب فني لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، وذلك بعد نجاحه الباهر في إدارة الجوانب الفنية لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وتشمل التعيينات الأخرى في اللجان المختلفة، استمرار فيليب بويدو (فرنسا) في رئاسة اللجنة الفنية، وتشيو لينفانغ (الصين) رئيسة للجنة الحكام، والدكتور فرانك دورين (ألمانيا) رئيسًا للجنة الطبية ومكافحة المنشطات، وعثمان ديلدار (بريطانيا العظمى) رئيسًا للجنة التايكوندو البارالمبي. ويعكس هذا التشكيل الجديد للجان الاتحاد العالمي للتايكوندو التزام الاتحاد بتطوير رياضة التايكوندو وتعزيز قيمها الرياضية والأخلاقية، بالإضافة إلى الاستعداد الأمثل لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية القادمة في لوس أنجلوس.

إن هذه التعيينات تمثل تتويجًا لجهود محمد شعبان المستمرة داخل أروقة الاتحاد العالمي، حيث استطاع بفضل رؤيته الثاقبة وإدارته الحكيمة أن يكسب ثقة الاتحاد العالمي ويصبح أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم التايكوندو





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines