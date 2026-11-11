هزيمة مصر للناشئين أمام روسيا واهتمام صلاح ومرموش باستعدادات كأس العالم

خسارة منتخب الناشئين مواليد 2009 أمام روسيا بهدف دون مقابل، مع تأكيد هاني أبوريدة على ثقة الاتحاد في علي ماهر ودعم نجوم المنتخب الأول للشباب.

خسر منتخب مصر لكرة القدم للناشئين، المولودين عام 2009، بقيادة المدرب حسين عبداللطيف، مباراته الودية أمام نظيره الروسي بنتيجة هدف واحد دون رد. أقيمت هذه المواجهة مساء الأربعاء الماضي داخل مركز المنتخبات الوطنية، وذلك كجزء من الجولات التحضيرية الأخيرة قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للناشئين.

تفاصيل الخسارة والاستعدادات النهائية

يُعد هذا اللقاء جزءاً من خطة الإعداد المكثفة التي يخوضها الفريق المصري، حيث من المقرر أن يخوض المنتخب مباراة ثانية ضد روسيا يوم الجمعة المقبل. ستبدأ المباراة الجديدة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، لتستكمل بذلك جولة المباريات الودية التي تسبق السفر الرسمي.

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يستعد منتخب مصر للناشئين حالياً للسفر إلى دولة قطر يوم الأحد القادم للمشاركة في البطولة العالمية. سيخوض الفريق مبارياته ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات قطر واليونان وبنما، في منافسات شديدة التنافس تتطلب لياقة بدنية عالية وتركيزاً ذهنياً عالياً من اللاعبين الصغار.

دعم نجوم المنتخب الأول للمنتخبات الشابة

حرص عمر مرموش، نجم المنتخب الأول لكرة القدم، على حضور مباراة الناشئين لتقديم الدعم المعنوي للاعبين الصغار. جاء حضور مرموش في إطار استراتيجية واضحة لتعزيز التواصل بين الأجيال المختلفة داخل المنظومة الكروية المصرية، مما يحفز المواهب الشابة على مواصلة التطور.

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يعكس تواجد لاعبي منتخبي الشباب والناشئين (مواليد 2007 و2009) مع نجوم المنتخب الأول أهمية كبيرة لمشروع مركز المنتخبات الوطنية. يتيح هذا المشروع للاعبين الصغار فرصة الاحتكاك المباشر بنجوم الفراعنة ومراقبة تدريباتهم، مما يسهم في رفع مستواهم الفني وإعدادهم للمراحل الدولية القادمة.

أبو ريدة يؤكد الثقة في علي ماهر ويدعم الجيل الجديد

أكد هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ثقته الكاملة في الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأول بقيادة علي ماهر. شدد الرئيس خلال تصريحاته على دعم مجلس الإدارة الكامل للمدرب الجديد، رغم الضيق الزمني الكبير الذي يواجهه الفريق بسبب وجود مباراتين قادميتين خلال أقل من أسبوع.

وجّه أبوريدة الشكر الجزيل لحسام حسن وإبراهيم حسن وأفراد الجهاز الفني والإداري السابق، تقديراً للجهود المبذولة والإنجازات التي تحققت خلال فترة توليهم المسؤولية. وأكد أن الاتحاد يحتفظ بكل التقدير والاحترام لهم، مشيراً إلى أن التحديات الحالية تتطلب تكاتف الجميع لتحقيق الأهداف المنشودة.

أضاف رئيس الاتحاد أن المشهد الإيجابي الذي شهده مركز المنتخبات، حيث التقى اللاعبون الصغار بنجوم المنتخب الأول والتقطوا الصور التذكارية معهم، يعكس روح الانتماء والترابط. هذا الجو هو بالضبط ما يسعى إليه مشروع المركز لتوفير بيئة رياضية متكاملة تجمع مختلف المراحل السنية وتؤهل جيلاً قادراً على تمثيل الكرة المصرية بشرف.