هشام سليمان يكشف كيف حول 27 دقيقة يومياً في الشارع إلى 4 كتب خيرية

كشف المنتج السينمائي هشام سليمان في ندوة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تحويل وقت تنقله اليومي إلى أربعة كتب تذهب عوائدها لمؤسسات خيرية.

كشف المنتج السينمائي هشام سليمان ، خلال ندوة استضافتها الدورة الـ47 ل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الطريقة التي حول بها وقت التنقل اليومي إلى مصدر لكتابة أربعة كتب كاملة. وأدارت الندوة الإعلامية إنجي علي ، وتناولت رحلته في التقاط الحكايات من تفاصيل الحياة اليومية في الشارع المصري.

وبحسب ما ذكره هشام سليمان خلال الندوة، فإنه يقضي 27 دقيقة يومياً في الطريق، واستغل هذا الوقت في مراقبة المارة والاستماع إلى أحاديثهم وتدوين المواقف التي يصادفها. وأوضح أن هذه العادة قادته تدريجياً إلى إدراك أن أبسط المشاهد قد تحمل بذوراً درامية قابلة للتطوير.

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هشام سليمان وتحويل مشاهد الشارع إلى سيناريوهات

يرى هشام سليمان أن الفكرة الدرامية تبدأ غالباً من موقف عابر، ومن أبرز الأمثلة التي استشهد بها موقف لفت انتباهه لأمين شرطة يدعى محمد حسن. فقد انطلق من هذا الموقف لابتكار شخصية متكاملة الأبعاد، تخيل تفاصيلها وطريقة تفاعلها مع الناس، حتى تحولت إلى فكرة سيناريو ثرية.

ويعني ذلك أن الكاتب لا يبحث عن الحكاية في مكان بعيد، بل يجدها في المشهد الذي يمر أمامه يومياً أثناء التنقل. وأشار هشام سليمان إلى أن العملية تقوم على تخيل ما وراء المشهد، أي تصور الشخصية وطريقة كلامها وتفاعلها مع من حولها، وليس على نقل الواقع كما هو.

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الكتب الأربعة وعوائدها لصالح مؤسسات خيرية

نتج عن هذا الاستغلال الواعي لوقت التنقل نتاج أدبي بلغ أربعة كتب مستوحاة من واقع الحياة. ولفت هشام سليمان إلى جانب إنساني نبيل في تجربته، إذ تذهب عوائد هذه الكتب كاملة لصالح مؤسسات خيرية متعددة.

لم يذكر هشام سليمان في الندوة أسماء المؤسسات الخيرية المستفيدة، كما لم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل عن توزيع العوائد بينها. لذلك تقتصر هذه الفقرة على ما أكده المتحدث خلال الحديث، دون إضافة أي بيانات إضافية.

رؤية هشام سليمان للمراقبة والإلهام

يعتبر هشام سليمان أن متعة المراقبة وتأمل تفاصيل البشر من حوله تمنحه طاقة متجددة لاكتشاف عوالم وشخصيات جديدة. وأكد في ختام حديثه أن الشغف العميق بالحكايات وفن السينما هو الدافع الأول لهذه الكتابة.

وتُظهر الندوة كيف يمكن لتفصيل يومي بسيط، مثل رحلة الطريق، أن يتحول إلى مادة إبداعية كاملة. ويقدم حديث هشام سليمان نموذجاً عملياً لربط الملاحظة اليومية بالكتابة الدرامية، وهو ما تناقشه الندوة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.