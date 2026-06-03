هل إضافة الزبادي إلى اللبن تقلل مشكلات الهضم؟

الدكتور أحمد أبو النصر يشرح العلاقة بين اللبن وصحة الجهاز الهضمي، ويوضح أن إضافة الزبادي قد تساعد في تحسين هضم اللاكتوز وتعزيز البكتيريا النافعة.

سلّط الدكتور أحمد أبو النصر، أخصائي العلاج الطبيعي بالنباتات الطبية والمعتمد من وزارة ال صحة ، الضوء على العلاقة بين اللبن و صحة الجهاز الهضمي، وأوضح بأن بعض الأشخاص يعانون من اضطرابات هضمية بعد تناول اللبن ، وهو ما قد يرتبط بصعوبة هضم سكر اللاكتوز لدى البعض.

وأوضح أبو النصر عبر منشور على صفحته الرسمية على فيس بوك، أن اللبن يُعد من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، إذ يحتوي على البروتينات والمعادن والفيتامينات التي تدعم صحة العظام والعضلات والجهاز العصبي، مشيرًا إلى أهمية عدم حرمان الأطفال من تناول اللبن ضمن نظام غذائي متوازن. وأضاف أن عمليات البسترة تُستخدم لحماية المستهلك من الكائنات الدقيقة الضارة التي قد توجد في اللبن الخام، خاصة مع صعوبة ضمان سلامة جميع مراحل الحلب والنقل والتخزين، إلا أن هذه العملية تؤثر أيضًا في بعض الكائنات الدقيقة النافعة الموجودة بشكل طبيعي في اللبن.

وأشار إلى أن إضافة ملعقة من الزبادي إلى اللبن قد تساعد في تعزيز وجود البكتيريا النافعة المرتبطة بعملية التخمر، وهو ما قد يجعل تناوله أكثر راحة لبعض الأشخاص، خاصة بعد فترات استخدام المضادات الحيوية التي يمكن أن تؤثر في توازن البكتيريا النافعة داخل الجهاز الهضمي. وأكد أبو النصر أن اللبن ومنتجاته يظلان من المصادر الغذائية المهمة للكالسيوم والبروتين والعديد من المغذيات الأساسية، داعيًا إلى الاهتمام بالتغذية المتوازنة واختيار الطريقة المناسبة لتناول منتجات الألبان وفقًا لطبيعة كل شخص وحالته الصحية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو لديهم مشكلات صحية خاصة، يُفضل لهم استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد الأنسب لهم فيما يتعلق بتناول اللبن ومنتجات الألبان. كما يشرح الدكتور أبو النصر أن عدم تحمل اللاكتوز يحدث عندما يفتقر الجسم إلى إنزيم اللاكتاز الذي يكسر سكر اللاكتوز، مما يؤدي إلى أعراض مثل الانتفاخ والغازات والإسهال بعد تناول منتجات الألبان.

وتختلف شدة الأعراض من شخص لآخر، فبعض الأشخاص يمكنهم تحمل كميات صغيرة من اللبن بينما يعاني آخرون من أعراض شديدة حتى مع كميات قليلة. ويوصي أبو النصر بتجربة أنواع مختلفة من منتجات الألبان مثل الزبادي والجبن الصلب التي تحتوي على نسب أقل من اللاكتوز، أو استخدام اللبن الخالي من اللاكتوز المتوفر في الأسواق. ويضيف أن البكتيريا النافعة الموجودة في الزبادي تساعد على هضم اللاكتوز جزئيًا، مما يقلل من الأعراض المرتبطة بعدم تحمله.

وينصح بإدخال الزبادي تدريجيًا إلى النظام الغذائي، خاصة للأطفال بعد تناول المضادات الحيوية، لاستعادة التوازن الطبيعي للبكتيريا في الأمعاء. ويشير إلى أن اللبن المخمر مثل الزبادي والكفير يحتوي على كميات كبيرة من البروبيوتك التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتعزز المناعة. كما يؤكد على أهمية اختيار الزبادي غير المحلى وتجنب الأنواع المضاف إليها السكر أو النكهات الصناعية للحصول على أقصى فائدة صحية.

ويختم الدكتور أبو النصر بالقول إن اللبن ومنتجاته تظل خيارًا غذائيًا ممتازًا لمعظم الأشخاص، مع ضرورة مراعاة الاحتياجات الفردية والحالات الصحية الخاصة. ويشدد على أهمية استشارة المختصين قبل إجراء أي تغييرات كبيرة في النظام الغذائي، خاصة لمن يعانون من حساسية تجاه بروتين اللبن أو اضطرابات هضمية مزمنة. كما ينصح بتناول اللبن ضمن وجبات متوازنة تحتوي على ألياف ودهون صحية لتعزيز امتصاص العناصر الغذائية وتخفيف أي آثار جانبية محتملة.

ويذكر أن اللبن يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي للأطفال والكبار على حد سواء، مع مراعاة الكميات المناسبة وفقًا للعمر والنشاط البدني. ويضيف أن الأبحاث الحديثة تشير إلى فوائد اللبن في الوقاية من هشاشة العظام وتقوية الأسنان وتحسين صحة القلب، وذلك بفضل احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم.

وفي الختام، يؤكد أبو النصر أن التوعية الغذائية هي المفتاح لاتخاذ قرارات صحيحة بشأن استهلاك منتجات الألبان، وأن الحلول البسيطة مثل إضافة الزبادي قد تحدث فرقًا كبيرًا لمن يعانون من مشكلات هضمية طفيفة. ويشجع على التجربة الشخصية تحت إشراف طبي للوصول إلى أفضل خيار غذائي يناسب كل فرد





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