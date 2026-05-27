هل الكبدة مفيدة في صباح عيد الأضحى؟

تعد الكبدة من الأكلات المفضلة في صباح عيد الأضحى في مصر، لكنها قد تتحول إلى وجبة ثقيلة إذا تم تحضيرها بطريقة غير صحية أو تناولها بكميات كبيرة. يؤكد الخبير في التغذية أن الكبدة يمكن أن تكون خيارًا صحيًا إذا تم إعدادها وتناولها بشكل معتدل.

تعد الكبدة من أشهر أكلات صباح عيد الأضحى في مصر، حيث يحرص الكثيرون على تناولها فور الذبح باعتبارها وجبة سريعة ولذيذة وغنية بالعناصر الغذائية، لكن في المقابل قد تتحول الكبدة إلى وجبة ثقيلة إذا تم تحضيرها بطريقة غير صحية أو تناولها بكميات كبيرة.

يؤكد الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية أن الكبدة يمكن أن تكون خيارًا صحيًا ومفيدًا إذا تم إعدادها وتناولها بشكل معتدل، خاصة في الصباح حيث يكون الجهاز الهضمي أكثر حساسية بعد ساعات الصيام أو قلة الطعام. الكبدة مصدر غني بالحديد وفيتامين B12 والبروتين والزنك، مما يساعد على تقوية الدم وزيادة الطاقة ودعم المناعة. لكن المشكلة لا تكون في الكبدة نفسها، بل في طريقة طهيها وكمية الدهون المستخدمة





