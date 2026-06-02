هل دعاء العائد من الحج مستجاب لمدة أربعين يوماً؟

تُستعرض في هذا المقال الأدلة الشرعية من كتب الحديث والفقه التي تؤكد مشروعية طلب الدعاء من العائدين من الحج، وتبيّن مدى استجابته خلال الأربعين يوماً التي تلي عودته، مع الإشارة إلى الأحاديث النبوية والآراء الفقهية المتنوعة.

إن السؤال حول ما إذا كان دعاء العائد من الحج مستجاباً لمدة أربعين يوماً يثير الكثير من الفضول بين المسلمين، ويرتبط ذلك بفضل فريضة الحج ومكانتها العظيمة في ال دين .

فالعائد من الحج يحمل في قلبه تجربة روحية خاصة، وتستمر بركته بعد عودته إلى دياره. يَظهر هذا في عادة استقبال العائدين بالدعاء والتبرك بهم، وهو ما يشد الانتباه إلى أن هذه الأيام التي تتبع عودة الحجاج تشمل عَشْراً من ذي الحجة المبارك، ثم أيام النحر والتشريق، التي يعتقد الكثيرون بأنها فرص لتجدد البركة والرحمة. لذا فإن فهم ما إذا كان دعاء العائد مستجاباً خلال هذه الفترة قد يكون له أثر كبير على سلوكيات المجتمع الإسلامي في هذه الأيام





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