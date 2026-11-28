المنتجة المصرية هنا جودة تتوّج بلقب بطولة العالم لتنس الطاولة للشباب في تركيا بفوزها على الفرنسية، في إنجاز عربي وأفريقي غير مسبوق.

حققت اللاعبة المصرية هنا جودة إنجازًا تاريخيًا في عالم كرة الطاولة من خلال تتويجها بلقب بطولة العالم للمرحلة العمرية للشباب والناشئين، التي أُقيمت مؤخرًا على الأراضي التركية، لتسجل بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا في السجل الرياضي المصري والعربي والأفريقي. وقد جاءت هذه النتيجة إثر فوزها القاطع في المباراة النهائية بنتيجة دقيقة بلغت أربعة أشواط مقابل شوط واحد، مما أكّد تفوقها التكنولوجي والتكتيكي على منافستها الفرنسية لينا هوتشارت خلال حسم اللقاء.

تفاصيل المباراة النهائية والنتيجة

شهدت المباراة النهائية مواجهة شرسة بين الممثلة المصرية هنا جودة والفرنسية لينا هوتشارت، حيث كان الحكم الحاسم هو التكتيك العالي والدقة في التنفيذ. وقد انتهت المباراة بفوز هنا جودة بالأشواط الأربعة الأولى متتالية، لترفع كفة التتويج الوطني على حساب الفرنسية. وقد استغرق هذا الشوط النهائي ساعات من المواجهة المباشرة، حيث كان التوقيت محوريًا في تحديد اتجاه المباريات الداخلية لكل لاعب.

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ردود فعل الوزارة والاتحاد المصري

أعرب جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، عن فخره واعتزازه البالغ بالأداء المتميز الذي قدمته هنا جودة طوال فعاليات البطولة العالمية. وأوضح الوزير أن هذا الإنجاز العالمي يعكس بوضوح المخزون الضخم من المواهب المصرية القادرة على المنافسة في أصعب المحافل الدولية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تواصل دعم أبطالها الشباب وتوفير كل سبل الرعاية اللازمة لبقائهم في الصدارة.

كما وجّه جوهر نبيل التهاني المباشرة للأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي عملت جنبًا إلى جنب مع اللاعبة خلال فترة الإعداد المكثف. وأشاد بدور اللواء أشرف حلمي، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، في الدعم المستمر للعبة والارتقاء بمستواها الدولي، مشيدًا بالتخطيط الجيد الذي ساهم في وصول هنا جودة إلى منصة التتويج العالمية.

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التكريم والمآلات المستقبلية

في إطار التكريم الرسمي، هنأ الوزير أسرة اللاعبة هنا جودة على الدعم المتواصل الذي تقدمه لها في جميع البطولات والمراحل الدولية التي تشارك فيها. كما توجه بتهانيه إلى رعاة اللاعبة على جهودهم في توفير الدعم اللوجستي والمادي الذي مكنها من التركيز على الجانب التكنولوجي والتدريبي فقط. وقد أكّد الوزير على أن هذا الذهبي ليس مجرد إنجاز شخصي، بل هو نتاج منظومة رياضية متكاملة.

وتُضيف هذه اللوحة الذهبية إلى رصيد مصر الرياضي إنجازات أخرى خلال الفترة الحالية، حيث نجحت المنتخبات المصرية في حصد سبع ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في اليوم الأول من منافسات البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي. كما أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة بالقدرة المصرية الاستثنائية، مؤكدًا أن مصر تمتلك كل المؤهلات لاستضافة بطولات عالمية أكبر وأضخم في المستقبل القريب.

إبراز الرياضة المصرية عالميًا

يُعد تتويج هنا جودة بلقب بطولة العالم لتنس الطاولة للشباب خطوة استراتيجية في تأصيل اسم مصر في المشهد الرياضي العالمي. وقد ساهم هذا الذهبي في نقل الصورة الرياضية المصرية إلى آفاق أرحب، حيث تمكنت اللاعبة من تجاوز عقبة الصعوبات النفسية والفنية التي تواجهها المنافسات الكبرى. ويستمر الاهتمام الإعلامي والوزارة في تتبع مسيرتها لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية في الدورات القادمة.