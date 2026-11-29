حصدت اللاعبة المصرية هنا جودة الميدالية الذهبية في بطولة العالم للناشئين لتنس الطاولة بإسطنبول، في إنجاز تاريخي أثنى عليه الاتحاد المصري.

تتويج اللاعبة المصرية هنا جودة بالميدالية الذهبية في منافسات فردي السيدات ب بطولة العالم للناشئين ل تنس الطاولة هو إنجاز تاريخي يعكس التطور الكبير الذي تشهده اللعبة في مصر. أقيم هذا الحدث الرياضي المهم في مدينة إسطنبول التركية، حيث استطاعت هنا جودة إثبات تفوقها على نخبة من أبرز لاعبات العالم في الفئات العمرية الصغيرة. وأكد اللواء أشرف حلمي ، رئيس الاتحاد المصري ل تنس الطاولة ، أن هذا الفوز يمثل محطة استثنائية في مسيرة اللعبة محليًا ودوليًا.

مسار التأهل وتحقيق اللقب العالمي

لم يكن الطريق نحو المنصة العليا سهلًا للاعبة هنا جودة، إذ واجهت منافسات شديدة القوة من لاعبات يمثّلن مدارس تنافسية مختلفة حول العالم. ورغم صعوبة المنافسات، نجحت هنا جودة في تجاوز المراحل الصعبة من البطولة، لتصل إلى نهائيات حاسمة تتطلب تركيزًا عاليًا واستعدادًا نفسيًا قويًا. وقد أظهرت اللاعبة جدارتها الفنية والبدنية في كل مباراة خاضتها خلال سير البطولة.

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في نصف النهائي، تغلبت هنا جودة على الصينية جيانج يي يي بنتيجة واضحة بلغت 4-1، مما أكسبها ثقة كبيرة ودخلًا قويًا إلى المباراة النهائية. وفي المباراة الحاسمة، واجهت هنا جودة الفرنسية لينا هوشار، وتمكنت من تحقيق الفوز عليها بنفس النتيجة 4-1، لتتوج باللقب العالمي لأول مرة في تاريخ البطولة للفئات العمرية الناشئة. وقد عبر اللواء أشرف حلمي عن إعجابه الشديد بالقدرة على التعامل مع الضغوط النفسية في الأدوار الحاسمة، والحفاظ على التركيز أمام منافسات تتمتع بمستويات فنية مرتفعة.

دعم الجهاز الفني والأسرة في الإنجاز

أشاد رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة بدور محيطي اللاعبة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل متكامل وتعاون بين هنا جودة وأسرته وجهازها الفني والإداري. ووجه اللواء أشرف حلمي الشكر والتقدير إلى الدكتورة رضوى عزب والدة هنا جودة، لدورها الكبير في دعم اللاعبة ومساندتها طوال مشوارها الرياضي. كما ثمن الدور الذي قام به مدرب اللاعبة هشام إسماعيل، في إعدادها فنيًا وبدنيًا ونفسيًا لضمان تحقيق هذه النتيجة المرموقة.

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وأكد رئيس الاتحاد أن الدعم المستمر من المحيطين بالأبطال يمثل أحد أهم عوامل النجاح والوصول إلى منصات التتويج العالمية. وأكد أن اللاعبة قدمت مستويات مميزة طوال مشوارها بالبطولة، مما يؤكد امتلاك مصر لمواهب قادرة على المنافسة بقوة على الألقاب العالمية. وتأتي هذه النتائج ليثبت أن هناك قاعدة صلبة من المواهب الشابة في مصر قادرة على حمل لواء التنافس في المحافل الدولية الكبرى.

آفاق مستقبلية للعبة في مصر

أكد اللواء أشرف حلمي أن الاتحاد المصري لتنس الطاولة يولي اهتمامًا كبيرًا بالمواهب الواعدة، ويعمل بشكل مستمر على توفير الدعم اللازم للاعبين واللاعبات. هدف الاتحاد الرئيسي هو مواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، مما يتطلب استثمارًا مستمرًا في البنية التحتية والتدريب. ويعرب الاتحاد عن ثقته الكبيرة في قدرة هنا جودة على مواصلة التألق وتحقيق المزيد من البطولات خلال السنوات المقبلة.

ويأتي تتويج هنا جودة ليضاف إلى سجل حافل من الإنجازات الرياضية التي حققها الرياضيون المصريون في مختلف الألعاب. وتشير هذه النتائج إلى أن المستقبل مشرق للعبة تنس الطاولة في مصر، بفضل العمل الجاد والتخطيط السليم من قبل الاتحاد والجهاز الفني. كما تشير التقارير الأولية إلى استعداد الأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك للمشاركة بفعالية في دوري الكاتا للناشئين والناشئات، مما يعزز التنافس المحلي.