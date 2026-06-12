هند الضاوي: لبنان محور رئيسي في معادلات الشرق الأوسط وضغوط أمريكية لفرض مفاوضات

تتناول الإعلامية هند الضاوي دور لبنان في المنطقة والضغوط الأمريكية وثبات النظرة اللبنانية تجاه إسرائيل.

أكدت الإعلامية هند الضاوي في تصريحات صحافية حديثة أن لبنان يمثل أحد المحاور الرئيسية المؤثرة في معادلات الشرق الأوسط ، نظرا لموقعه الجغرافي الاستراتيجي وتداخلاته السياسية والاجتماعية مع دول الجوار.

وأوضحت الضاوي أن أي قوة تنجح في ترسيخ نفوذها داخل الساحة اللبنانية تكتسب قدرة أكبر على التأثير في العديد من الملفات الإقليمية المرتبطة بسوريا والأردن وفلسطين والعراق، مما يجعل لبنان ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية والدولية. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا كبيرة على الدولة اللبنانية لفرض مسار من المفاوضات المباشرة، في محاولة لإعادة تشكيل التوازنات الداخلية وفق أجندات خارجية.

وأضافت الضاوي خلال مداخلتها في برنامج حديث القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس أن النظرة اللبنانية تجاه إسرائيل ظلت ثابتة على مدار عقود، حيث يعتبرها اللبنانيون عدوا تاريخيا لا يمكن تغيير هذه القناعة الراسخة عبر الخطابات السياسية أو الحملات الإعلامية مهما تنوعت أدواتها. وأوضحت أن التجارب التاريخية تؤكد أن إسرائيل لا تتخلى عن الأراضي التي تحتلها إلا تحت وطأة الضغوط أو الهزائم العسكرية، معتبرة أن سياسة القوة ما زالت الركيزة الأساسية في تعاملاتها السياسية والعسكرية مع الدول العربية.

وفي سياق متصل، انتقدت الضاوي الذرائع الإسرائيلية غير المقنعة التي تستخدمها لتبرير اعتداءاتها المتكررة على لبنان واستمرار احتلالها لأجزاء من أراضيه، مؤكدة أن هذه المبررات لم تعد تلقى قبولا لدى قطاعات واسعة من الرأي العام العربي والدولي. وأشارت إلى أن التطورات الميدانية الأخيرة في جنوب لبنان تكشف حقيقة النوايا الإسرائيلية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ردع العدوان والضغط لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية.

كما شددت على أن المقاومة اللبنانية تظل خيارا مشروعا للدفاع عن السيادة الوطنية حتى تحقيق الأهداف السياسية المرجوة





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