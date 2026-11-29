الكاتبة والسيناريست هناء محمد تكشف عن فلسفة الفيلم الجديد لهند صبري وأحمد حلمي، مشيرة إلى عدم تصنيفه كوميديا بل عملاً إنسانياً يعتمد على الواقعية والعلاقات الإنسانية المعقدة في العالم العربي.

كشفت الفنانة المصرية الشهيرة هند صبري عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول فيلمها السينمائي الجديد الذي حمل عنوان " أضعف خلقه"، والمزمع عرضه العالمي الأول خلال فعاليات مهرجان مراكش الدولي للفيلم، وهو الحدث السينمائي البارز الذي يجمع نجوم العالم العربي ودوليًا. وأكدت صبري في تصريحات إعلامية مهمة أجرتها على هامش حضورها ل مهرجان مراكش ، أن الفيلم الجديد يختلف جذرياً عن التصورات السطحية التي قد يظنها البعض في البداية، حيث رفضت بشدة تصنيفه ضمن خانة الأعمال الكوميدية البحتة التي تبتعد عن العمق الإنساني. وأوضحت أن العمل الفني يجمع بين الواقعية الحياتية الدقيقة والعناصر الدرامية، مشيرة إلى أن ما قد يبدو للوهلة الأولى كوميدياً هو في الحقيقة استجابة طبيعية للتوترات اليومية التي تعيشها الشخصيات في سياق حياتهم اليومية العادية.

فلسفة الفيلم الواقعية بعيداً عن الكوميديا الجافة

أكدت هند صبري أن الفيلم يركز بشكل أساسي على المواقف الإنسانية العميقة التي تعيشها الشخصيات، مشيرة إلى أن أي طابع كوميدي يظهر في العمل ينبع بالضرورة من تفاصيل الحياة اليومية المزدحمة التي قد تحتم على الإنسان الضحك بغض النظر عنه كآلية للتعايش مع ضغوط الواقع. وأوضحت أن الفيلم يسعى لتجسيد مفهوم أن كثرة الهموم والاضطرابات قد تدفع الإنسان إلى الضحك أحياناً كرد فعل تلقائي، وهو ما يجعل العمل الفني قريباً جداً من واقع الناس وتجاربهم اليومية المتشابكة. وشددت على أن هذا النهج الفني يجعل الفيلم أكثر قرباً من المشاهدين لأنه يعكس تجارب إنسانية مشتركة وليس مجرد نكات سطحية أو مواقف مختلقة تهدف للضحك فقط.

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أضافت أن التميز في هذا العمل يكمن في قدرته على مزج المشاعر المتضاربة في وقت واحد، حيث يمكن للمشاهد أن يضحك ويبكي في نفس الوقت، وهو ما يجعل التجربة السينمائية غنية ومتنوعة عاطفياً. وأشارت إلى أن filmmakers المبدعين في هذا المجال يعرفون جيداً أن الكوميديا الناتجة عن الحياة اليومية هي أعمق أنواع الكوميديا لأنها لا تعتمد على الحيل أو النكتة الجافة، بل على طبيعة البشر وتفاعلهم مع المحيط من حولهم. وبذلك، تقدم "أضعف خلقه" نموذجاً فنياً مختلفاً يتحدى التصنيفات التقليدية ويبحث عن جوهر العلاقة بين الإنسان وواقعه الصعب.

ديناميكية العلاقة الزوجية وشخصية هالة

تحدثت هند صبري بالتفصيل عن شخصية "هالة" التي تقوم بتجسيدها في الفيلم، ووصفتها بأنها امرأة عادية تعيش ظروفًا طبيعية، لكن ما يميزها هو طبيعة علاقتها المعقدة بزوجها، وهي العلاقة التي تولد العديد من المواقف التي قد تُنظر إليها على أنها كوميدية لكنها في الحقيقة تعبر عن صراعات حياتية. وأوضحت أن الشخصية التي تلعب دور الزوج هي شخصية "مغلوبة على أمرها"، أي أنه شخص يخضع لتأثيرات خارجية أو داخلية تجعله يبدو أقل سيطرة وقيادة، وهو ما يخلق تناقضاً مثيراً للاهتمام في ديناميكية العلاقة. ووصفت هالة بأنها المرأة الأقوى في هذه العلاقة، والتي تقود مسار الأحداث وزوجها دون أن يشعر بذلك بشكل صريح، مما يضيف طبقة من الدراما النفسية والاجتماعية للعمل.

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وأوضحت أن هذا التوزيع الأدوار ليس مجرد اختيار عشوائي، بل هو تعبير عن واقع العديد من الأسر حيث تلعب المرأة دوراً محورياً وصامداً في ظل ظروف قد لا تتوافق تماماً مع التصورات التقليدية للأدوار الجندرية. وأشارت إلى أن قوة الشخصية النسائية في العمل الفني تظهر من خلال القدرة على التوجيه الصامت والقيادة غير المعلنة، وهو ما يجعل العلاقة الزوجية في الفيلم محوراً أساسياً للاستكشاف الدرامي. وبذلك، فإن الفيلم يستكشف كيفية تأثير الشخصية الأقوى سلبياً وإيجابياً على مسار حياة الشخص الأضعف أو الأقل حيلة، في إطار إنساني بحت.

دور أحمد حلمي والفلسفة الشاعرية للفيلم

أشادت هند صبري بـ"أحمد حلمي"، الكوميديان المصري المعروف والممثل صاحب الخبرة الطويلة، مشيرة إلى حماسه الكبير لفكرة توزيع المواقف الكوميدية على كافة شخصيات الفيلم وليس الاقتصار عليه هو وحده كمصدر للضحك. وأكدت أن هذا الموقف من أحمد حلمي هو ما جذبها للانضمام إلى العمل، حيث أدركت أن هناك رغبة صادقة في تقديم عمل فني متكامل لا يعتمد على نجم واحد، بل على تفاعل كل الشخصيات مع بعضها البعض ومع السياق العام للقصة. وأوضحت أن أحمد حلمي كان يدرك تماماً أن الكوميديا يجب أن تكون نابعة من المواقف والعلاقات وليس فقط من أداء الممثل الفردي، وهو ما يعكس نضجه الفني ورغبته في تقديم عمل مختلف.

وأضافت أن العالم الذي صوره الفيلم، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الحيوانات، كان عالمًا غريباً وجديداً بالنسبة لها، حيث وجدت في السيناريو فرصة للتحدث عن موضوع لم يسبق للسينما العربية التطرق إليه بشكل كافٍ وهو نظرة العرب للحيوانات. وأشارت إلى أن هناك بعداً شاعرياً عميقاً في التعامل مع حيوانات مثل الزرافة والنمر، حيث لم يكن الحيوان مجرد خلفية أو زينة، بل كان يحمل رمزية ودلالات إنسانية وعاطفية عميقة. وأوضحت أن حبها لهذا العالم الشاعري ورموزه كان عاملاً أساسياً في قرارها المشاركة في هذا المشروع السينمائي الفريد.

تجسيد العلاقة الإنسانية مع الطبيعة

كشفت "هناء محمد"، كاتبة السيناريو والشريكة الفنية في هذا العمل، عن الأبعاد الإنسانية الجديدة التي يسعى الفيلم لاستكشافها، مشيرة إلى أن الفيلم يتناول العلاقة الإنسانية مع الحيوانات في العالم العربي بطريقة غير مسبوقة. وأوضحت أن الفيلم يأخذ المشاهد في رحلة للتفكير في كيفية رؤيتنا للحيوانات ووعينا بوجودها، وهو موضوع يتجاوز مجرد الحبكة الدرامية ليصل إلى مستوى التأمل الفلسفي والإنساني. وأشارت إلى أن هذا البعد الشاعري الذي يربط الإنسان بالحيوان هو ما يمنح الفيلم عمقه وجماليته، ويجعله مختلفاً عن الأعمال الأخرى التي قد تقتصر على القصص التقليدية.

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وتابعت هناء محمد أن اختيار حيوانات مثل الزرافة والنمر ليس عشوائياً، بل يحمل دلالات رمزية تشير إلى الفخامة والرهبة والقوة التي قد يثيرها وجود هذه الكائنات في وعي البشر. وأوضحت أن الفيلم يسعى لكسر الصور النمطية التي قد تربط الحيوانات بالوحشية أو السطحية، وبدلاً من ذلك يقدمها كمرآة تعكس جوانب من نفسية الإنسان وحياته. وبذلك، يصبح الفيلم تجربة سينمائية شاملة تجمع بين الدراما الواقعية، والعمق الإنساني، والرمزية الفنية، مما يجعله عملاً فنياً متميزاً يستحق المتابعة والدراسة.