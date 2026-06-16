هواوي تطلق نظام HarmonyOS 7 بتصميم زجاجي وذكاء اصطناعي متقدم

أعلنت هواوي رسمياً عن نظام التشغيل الجديد HarmonyOS 7، الذي يتميز بتصميم زجاجي تفاعلي ودمج مكثف لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بهدف تحقيق استقلال برمجي تام ورفع مستوى الأداء والكفاءة في استهلاك الطاقة، يمثل الخطوة الأهم في استراتيجية الشركة لمنافسة أندرويد وآبل.

أعلنت شركة هواوي الصينية رسمياً عن الطرح العالمي لنظام التشغيل الجديد HarmonyOS 7، والذي يمثل الإصدار الأقوى من استراتيجية الشركة للاستقلال التام في البرمجيات، حيث يتميز بتصميم زجاجي تفاعلي ودمج قدرات ذكاء اصطناعي توليدي متقدمة لتقديم تجربة مستخدم ديناميكية وآمنة.

ويركز النظام الجديد على تحسين أداء الطاقة عبر بنية Microkernel المحسنة، والتي تقوم بأتمتة توزيع الأحمال وضبط ترددات المعالج تلقائياً، كما يدمج المساعد الذكي Celia بشكل أعمق لمعالجة المهام المعقدة محلياً على الجهاز، مما يقلل من استهلاك البطارية والحرارة. ومن المتوقع أن يدعم النظام الجديد سلسلة هواتف Nova 16 وأجهزة كمبيوتر مكتبية تعمل به، مع بطاريات 작업اقة مثل modelo بسعة 7000 مللي أمبير، مما يعزز مكانة هواوي في المنافسة مع أنظمة أندرويد وآبل.

ويأتي هذا الإطلاق في وقت حساس للشركة بعد سلسلة من التحديات، حيث تعول على النظام الجديد لاستعادة حصتها في الأسواق العالمية بما فيها السوق المصرية، حيث يتوقع خبراء محليون أن يلاقي النظام رواجاً كبديل موثوق وآمن للمستخدمين، وخاصة الشباب والمطورين الذين يسعون لأتمتة مهامهم اليومية. كما أن التكامل بين العتاد والبرمجيات يظهر قدرة هواوي على المنافسة بمفاهيم جديدة تعتمد على الخصوصية والأداء المستدام، وهو ما قد يشكل نقطة تحول في صناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

هواوي Harmonyos 7 نظام تشغيل ذكاء اصطناعي توليدي هواتف ذكية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

بميزات ثورية هواوي تكشف عن تحديث HarmonyOS 7تتصدر سلسلة هواتف Xiaomi 18 عناوين الأخبار والشائعات منذ فترة طويلة. واليوم، ظهرت أولى الدلائل على وجود هاتف Xiaomi 18 الأساسي، وذلك بفضل إدراجه في قاعدة بيانات GSMA IMEI.

Read more »

لمنافسة آبل.. هواوي تعزز HarmonyOS 7 بـ2000 وكيل ذكاء اصطناعيتسعى هواوي إلى جعل الوكلاء الذكيين واجهة رئيسية، قادرة على فهم نوايا المستخدم...

Read more »

هواوي تطلق أجهزة كمبيوتر مكتبية تعمل بنظام التشغيل HarmonyOS في سبتمبر المقبلتُولي هواوي اهتماماً بالغاً بدخول مجال الحوسبة المؤسسية من خلال إصدارات تجارية مخصصة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تعمل بنظام التشغيل HarmonyOS

Read more »