هولندا تحذر من عواقب قانون ماتش الأمريكي على صناعة الرقائق الأوروبية وتت coord مع الاتحاد الأوروبي لرفض التوسع في القيود المفروضة على الصين.

تشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين توتراً متزايداً حول قانون ماتش ، الذي يستهدف تشديد القيود على تصدير معدات تصنيع الرقائق إلى الصين، حيث تعارض هولندا بشدة أي توسع في النطاق الجغرافي للتشريعات الأمريكية. يأتي هذا الموقف رداً على مساعي واشنطن لفرض ضوابط صادرات تتجاوز حدودها الوطنية، مما يثير مخاوف جدية من أن يؤدي ذلك إلى إضعاف القدرة التنافسية للصناعة التكنولوجية الأوروبية بدلاً من إبطاء التقدم الصيني في هذا القطاع الحيوي.

تفاصيل قانون ماتش والأهداف الأمريكية

يناقش الكونغرس الأمريكي حالياً مشروع قانون يحمل اسم ماتش، والذي يحظى بتأييد قوي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويهدف إلى توحيد وتوسيع القيود التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على صادرات معدات تصنيع الرقائق إلى الصين. يفرض هذا القانون الجديد على الدول الحليفة، بما في ذلك هولندا واليابان، تشديد ضوابط التصدير بما يتوافق تماماً مع القيود الأمريكية، وإلا ستواجه هذه الدول إجراءات أحادية من واشنطن قد تطال معداتها وتكنولوجيا صادراتها بشكل مباشر.

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تسعى الولايات المتحدة من خلال هذه القيود المشددة إلى الحد من قدرة الصين على إنتاج الرقائق المتقدمة محلياً، خاصة تلك المستخدمة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، ويعتمد هذا الهدف على سلسلة توريد عالمية تتوزع فيها التقنيات الأساسية بين عدد محدود من الدول والشركات العالمية الكبرى. وتعد شركة إيه أس إم إل الهولندية عنصرًا محوريًا في هذه المعادلة، إذ تمتلك موقعًا استثنائيًا فريدًا في صناعة الرقائق كونها المنتج الوحيد عالمياً لآلات الطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى، وهي التقنيات اللازمة لتصنيع أكثر الرقائق تعقيداً وتطوراً في السوق العالمية.

الموقف الهولندي والتداعيات الاقتصادية

أكد وزير التجارة الخارجية الهولندي، شورد شوردسما، أمام البرلمان أن حكومته تعارض بشدة امتداد التشريعات الأمريكية إلى خارج حدود الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الحكومة تنسق حالياً مع المفوضية الأوروبية وألمانيا وفرنسا لمنع إقرار هذا المشروع في شكله الحالي. يكشف هذا الموقف الهولندي عن خلاف استراتيجي يتجاوز المصالح التجارية المباشرة لشركة إيه أس إم إل، ليصل إلى حدود النفوذ الأمريكي على صناعة التكنولوجيا الأوروبية وقدرة دول القارة على اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة.

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تتمثل إحدى أبرز المخاوف الاقتصادية المباشرة لهولندا في خسارة جزء كبير من السوق الصينية، حيث استحوذت الصين على نحو ثلاثين وثلاثين بالمئة من مبيعات شركة إيه أس إم إل في عام ألفين وخمسة وعشرين، في حين تتوقع الشركة تراجع هذه النسبة إلى نحو عشرين بالمئة خلال العام الجاري. تتجاوز هذه المخاوف مجرد خسارة الإيرادات المباشرة، لتشمل التداعيات المحتملة على الاستثمارات في البحث العلمي والقدرة التنافسية طويلة الأجل لشركات التكنولوجيا الأوروبية في سوق عالمية تتغير ديناميكياتها باستمرار.

كما تخشى الحكومة الهولندية أن يشكل المشروع الأمريكي سابقة خطيرة تسمح للولايات المتحدة بفرض قيود على صادرات الشركات الأوروبية بموجب تشريعات أمريكية، بدلاً من ترك هذه القرارات الحساسة للحكومات المعنية التي تدرك بشكل أفضل موازين القوى الاقتصادية والتجارية في المنطقة. ينتقد وزير التجارة الخارجية الهولندية ما اعتبره تناقضاً صارخاً في السياسة الأمريكية، إذ تسعى واشنطن إلى تشديد القيود على صادرات حلفائها من معدات تصنيع الرقائق، بينما تسمح في الوقت ذاته بتصدير بعض التقنيات الأخرى التي قد تدعم المنافسات السوقية العالمية.

ردود الفعل والمواقف المتباينة حول المستقبل

ترهن واشنطن نجاح استراتيجيتها في حرمان الصين من معدات التصنيع المتقدمة على قدرتها على تقليل منافسة الشركات الغربية في إنتاج الرقائق وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال ومستدام. يحذر الرئيس التنفيذي لشركة إيه أس إم إل، كريستوف فوكيه، من أن هذه القيود الإضافية قد تؤدي في الواقع إلى نتيجة عكسية على المدى الطويل، عبر تسريع جهود الصين لتطوير تقنيات محلية منافسة تمامًا للتقنيات الغربية المتوفرة.

يشير التحليل إلى أن كل تقلص في فرص الشركات الصينية في الحصول على المعدات الأجنبية يزيد بشكل مباشر من حوافز الاستثمار في تطوير بدائل محلية، مما يهدد الحصة السوقية للشركات الغربية في المستقبل. تسعى هولندا حالياً إلى منع إدراج مشروع قانون ماتش ضمن التشريع الدفاعي السنوي الأمريكي، كما تدرس بالتزامن مع شركائها الأوروبيين خيارات أخرى للحد من التداعيات السلبية إذا تم إقرار القانون في النهاية.

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لا يعني الموقف الهولندي الحالي تخلي أوروبا عن التعاون مع واشنطن بشأن حماية التقنيات الحساسة، لكنه يكشف بوضوح عن تباين جوهري بشأن نطاق القيود وكيفية فرضها وتوزيع التكلفة الاقتصادية الناتجة عنها. بينما تتفق واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية على ضرورة حماية التقنيات الاستراتيجية، يبرز سؤال محوري حول مدى قدرة أوروبا على تحمل تكلفة المواجهة التكنولوجية الأمريكية مع الصين دون الإضرار بقدراتها الصناعية واستقلالها الاقتصادي.