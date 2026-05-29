هونر تطلق هاتف Honor Win Turbo ببطارية 10000 مللي أمبير وتصميم نحيف

أعلنت هونر عن هاتفها الجديد Honor Win Turbo الذي يأتي ببطارية ضخمة 10000 مللي أمبير، وشاشة OLED بسطوع 8000 شمعة، ومعالج Dimensity 8500 Elite، وكاميرا بدقة 50 ميجابكسل، كما يدعم الشحن السريع 80 وات والشحن العكسي 27 وات، مع مقاومة IP68/IP69.

أعلنت شركة هونر Honor اليوم عن إضافة عضو ثالث إلى سلسلة هواتف Win، وذلك بعد إطلاق هاتفي Win وWin RT العام الماضي. كشفت الشركة رسمياً في الصين عن هاتفها الجديد Honor Win Turbo ، الذي يواصل التركيز على البطارية كأبرز نقطة قوة في السلسلة.

يتميز الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 10,000 مللي أمبير، وهي نفس السعة المستخدمة في الإصدارات الأخرى من السلسلة. وتؤكد الشركة أن الهاتف قادر على توفير أكثر من 14 ساعة من تشغيل الألعاب أو أكثر من 22 ساعة من مشاهدة الفيديوهات القصيرة بشحنة واحدة. كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع السلكي بقدرة 80 وات، إلى جانب ميزة الشحن العكسي بقدرة 27 وات. ورغم البطارية الكبيرة، حافظ الهاتف على تصميم نحيف نسبياً بسمك 7.98 ملم ووزن يبلغ 216 جراماً.

على صعيد المواصفات، يضم هاتف Honor Win Turbo شاشة من نوع LTPS OLED مسطحة بقياس 6.79 بوصة، بدقة 2640 × 1200 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز. تدعم الشاشة سطوعاً يصل إلى 8000 شمعة، مع تقنية تعتيم PWM بتردد 3840 هرتز وتقنية Oasis لحماية العين. يعمل الجهاز بمعالج ميدياتك Dimensity 8500 Elite، مع ذاكرة LPDDR5X وتخزين UFS 4.1، فيما تصل خيارات الذاكرة إلى 16 جيجابايت من رام و512 جيجابايت من التخزين الداخلي.

وفيما يخص التصوير، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بتقنية التثبيت البصري OIS، إلى جانب كاميرا خلفية ثانية بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. يحافظ الهاتف على تصميم الكاميرات الأفقية المعروف في سلسلة Win، مع بعض التعديلات الطفيفة على شكل الوحدة الخلفية، ومن أبرز التغييرات هذا العام غياب مروحة التبريد التي كانت متوفرة في الإصدارين السابقين.

زودت هونر الهاتف بعدد من المزايا الإضافية، من بينها مقاومة الماء والغبار بمعايير IP68 وIP69 وIP69K، وسماعات ستيريو مزدوجة، ومحرك اهتزاز Z-axis، وشريحة C1+ لتحسين الاتصال، بالإضافة إلى الجيل الثاني من تقنية Hongyan للاتصالات. يتوافر الهاتف بثلاثة ألوان للبيع في الصين، مقابل سعر يبدأ من 3299 يوان صيني (حوالي 486 دولاراً) لنسخة 12 + 256 جيجابايت، بينما يبلغ سعر نسخة 12 + 512 جيجابايت نحو 3599 يوان (حوالي 530 دولاراً)، أما الإصدار الأعلى بسعة 16 + 512 جيجابايت فيأتي بسعر 4199 يوان صيني (حوالي 619 دولاراً).

يعكس هذا الهاتف استراتيجية هونر في تقديم بطاريات ضخمة مع تصميم نحيف وأداء قوي، مما يجعله خياراً مثالياً للمستخدمين الذين يبحثون عن عمر بطارية طويل دون التضحية بالمواصفات الحديثة





