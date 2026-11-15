هيئة سلامة الغذاء تصدر تقريرها الأسبوعي رقم 43 لعام 2026

تقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء الأسبوعي رقم 43 لعام 2026 يغطي الفترة من 7 حتى 13 نوفمبر، ويبرز الصادرات الغذائية والرقابة على المنشآت.

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي رقم 43 لعام 2026، والذي غطى الأنشطة المنفذة خلال الفترة الممتدة من 7 نوفمبر وحتى 13 نوفمبر 2026. يأتي هذا التقرير في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي، وضمان سلامة التداول المحلي والدقيق للمنتجات الغذائية في السوق المصري. وقد شهد الأسبوع الماضي نشاطاً مكثفاً في مجالات التفتيش والرقابة على المصانع والمخازن، فضلاً عن تسجيل حركة تصديرية وواردة قياسية.

التفاصيل الرقابية والزراعية في المحافظات

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع خلال هذا الأسبوع 131 زيارة معاينة، تهدف إلى تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء المعتمدة. وتمكنت 11 منشأة من استيفاء هذه الاشتراطات بنجاح خلال الأسبوع الماضي، ضمن جهود الهيئة المستمرة لتأهيل المنشآت وتوفيق أوضاعها لضمان أعلى معايير السلامة.

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في السياق الرقابي نفسه، نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 31 مأمورية رقابية دقيقة. كما شملت الفحوصات 783 زيارة فحص وتفتيش على الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير، والتي استهدفت محافظات متعددة هي: القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، الغربية، القليوبية، الإسماعيلية، المنيا، أسيوط، والفيوم.

حجم الصادرات الغذائية وأبرز الأسواق المستهدفة

بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة نحو 4345 رسالة، بإجمالي كميات بلغت 240 ألف طن، صادرة عن 1490 شركة مصدرة. وشملت هذه الرسائل نحو 716 صنفًا من المنتجات الغذائية المتنوعة، والتي تضمنت خضراوات ودرنات، ثمار وفواكه، محضرات من الخضر والفاكهة المحفوظة، دقيق ومنتجات من الحبوب، ومنتجات غذائية متنوعة أخرى.

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تصدرت البطاطا قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 15 ألف طن، تلتها البصل بإجمالي 11 ألف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن. أما بالنسبة للفواكه، فقد صدر 25 صنفًا بإجمالي كميات بلغت 33 ألف طن، حيث تصدر الليمون القائمة بإجمالي 8 آلاف طن، تلته الفراولة بإجمالي 7 آلاف طن، ثم التمور المتنوعة بإجمالي 5 آلاف طن.

احتفظت السودان بمركزها كأبرز الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من السعودية، سوريا، إنجلترا، وتونس. وقد استمرت هذه الصادرات نحو 183 دولة مستوردة، مما يعكس التنوع الجغرافي للأسواق التي تعتمد على المنتجات الغذائية المصرية. وبالنسبة للمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 832 رسالة، يليه ميناء دمياط بإجمالي 715 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 590 رسالة.

الواردات الغذائية ومصادر الاستيراد الاستراتيجية

بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد 2160 رسالة، بإجمالي كمية تقدر بـ242 ألف طن، مستوردة من قبل 910 شركة. وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوتًا متنوعة، وفول الصويا، وهي سلع استراتيجية تدعم الأمن الغذائي الوطني. وقد تصدرت أمريكا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، والصين، من بين إجمالي 86 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

فيما يخص الموانئ الاستيرادية، استمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 648 رسالة. يليه ميناء بورسعيد في المركز الثاني بإجمالي 420 رسالة، ثم ميناء القاهرة الجوي بـإجمالي 374 رسالة. وقد بلغ عدد الشهادات الصحية للتصدير التي أصدرتها الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1050 شهادة، وفق الآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية.

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الإفراجات الجمركية وحماية المستهلك

فيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1359 رسالة غذائية تحت التحفظ، أي إفراج مؤقت. بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 514 رسالة. وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 90 رسالة. فيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لـ112 مستورد خلال نفس الفترة.

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 63 مأمورية تحفظ، شملت المرور على 91 منشأة غذائية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية. كما تم التحفظ على 187 رسالة غذائية واردة، إلى جانب الاستمرار في التحفظ على 36 رسالة مرفوضة معمليًا. وقد قامت الهيئة بإعادة تصدير رسالة واحدة مرفوضة لضمان انسيابية حركة الواردات.

استقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 147 شكوى من جهات وقنوات متعددة، بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجهاز رئيس مجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني، والخط الساخن. كما تابعت الإدارة أعمال تسجيل المنشآت التخزينية، ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1832 مخزنًا، في خطوة لتعزيز الرقابة الشاملة.