الهيئة العامة للأرصاد تنشر توقعات الطقس ليوم 29 نوفمبر 2026، محذرة من شبورة كثيفة وأمطار متفرقة ورياح مثيرة للرمال في مناطق متعددة.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا رسميًّا يوضح تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة في مصر خلال يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2026. يشير التقرير إلى تحذيرات صارمة بشأن تكون شبورة مائية كثيفة قد تعيق الرؤية على الطرق السريعة، بالتزامن مع فرص محتملة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط ملحوظ للرياح في عدة محافظات رئيسية.

توقيت ونطاق الشبورة المائية المتوقعة

أكدت الهيئة أن تكون الشبورة المائية يبدأ اعتبارًا من الساعة الثالثة فجرًا ويستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا من اليوم المحدد. يمتد تأثير هذه الظاهرة على مناطق واسعة تشمل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. تؤدي هذه الحالة الجوية إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، مما يتطلب الحذر الشديد من قبل السائقين خلال ساعات الصباح الأولى.

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تفاصيل درجات الحرارة والإجراءات الاحترازية

يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يتحول الطقس إلى حار بشكل واضح على مناطق جنوب الصعيد. من جانبه، يكون الطقس مائلًا للبرودة إلى بارد خلال ساعات الليل وفي فترات الصباح الباكر، مما يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة في تلك الفترات لضمان الراحة والوقاية من التغيرات الحرارية المفاجئة.

فرص هطول الأمطار في المناطق الساحلية والجنوبية

أشارت الأرصاد إلى وجود فرص لهطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا، بنسبة حدوث تصل إلى 30% على مناطق محددة. تشمل هذه المناطق السلوم ومطروح وصحراء مطروح وخليج العقبة، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين ورأس بناس، وتأتي هذه الهطولات على فترات متقطعة. كما تتوافر فرص مماثلة بنسبة 30% تقريبًا لهطول أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

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توقعات الأمطار الضعيفة في القاهرة والصحراء الغربية

تتوافر فرص ضعيفة لنسبة 20% لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة. تشمل هذه التوقعات أيضًا مناطق سيناء وشمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية، حيث تبقى الأمطار محدودة التأثير ولكن يجب مراقبتها للتأكد من عدم تطورها إلى ظواهر جوية معقدة في المستقبل القريب.

نشاط الرياح وتأثيرها على الصحاري والمناطق الغربية

تنبأت الهيئة بنشاط ملحوظ للرياح على منطقة جنوب سيناء، مما قد يؤثر على حركة الملاحة الجوية والبحرية في تلك المنطقة. يترافق هذا النشاط مع احتمالية إثارة الرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد، خاصة في مناطق السلوم وصحراء مطروح، مما يستدعي اتخاذ احتياطات إضافية لمنع تعطل الحركة المرورية أو تأخير الرحلات.