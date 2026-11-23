هيئة العناية العامة بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تكشف أن متوسط زمن رحلة العمرة بلغ 124 دقيقة خلال جمادى الأولى 1448هـ، مما يعكس كفاءة الخدمات وتيسير أداء المناسك للمعتمرين.

أفادت هيئة العناية العامة بشؤون المسجد الحرام والمسجد ال نبوي بأن متوسط زمن رحلة العمرة بلغ نحو 124 دقيقة خلال شهر جمادى الأولى من عام 1448هـ، وذلك وفقاً لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية (واس). يأتي هذا الرقم الدقيق في مؤشر صريح على انسيابية حركة المعتمرين العالية، وكفاءة تنظيم الخدمات المقدمة لهم في الأماكن المقدسة.

تفاصيل زمنية دقيقة لأداء المناسك

وضعت هيئة العناية العامة بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أرقاماً واضحة ودقيقة لتقسيم مدة الرحلة، حيث وصل متوسط مدة الطواف إلى 52 دقيقة، فيما سجل متوسط مدة السعي 50 دقيقة. كما بلغ متوسط زمن الانتقال من الساحات الخارجية إلى صحن المطاف 12 دقيقة، واستغرق الانتقال من المطاف إلى منطقة السعي 10 دقائق.

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توزيع المعتمرين على المسارات المخصصة

أظهرت البيانات أن 73% من المعتمرين يقومون بأداء الطواف في صحن المطاف، بينما يؤدي 60% منهم طقوس السعي في الدور الثاني من مبنى المسجد. يعكس هذا التوزيع الاستخدام الفعال للمساحات المتاحة، ويثبت استفادة الحشيات من الأدوار المختلفة والمرافق المصممة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار.

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استراتيجية الهيئة في تسهيل الحركة

تسعى هيئة العناية العامة بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهدة لتطوير منظومة الخدمات التشغيلية والتنظيمية داخل المسجد الحرام، من خلال رفع كفاءة إدارة الحشيات وتيسير حركة التنقل بين مواقع أداء المناسك. تعتمد الهيئة في هذا الإطار على تسخير الإمكانات البشرية والتقنية المتقدمة لضمان سير العمليات بسلاسة.

البيئة الآمنة لضيوف الرحمن

تعمل الهيئة على توفير بيئة آمنة وميسرة تُمكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، مما يسهم في تعزيز تجربتهم الإيمانية. هذه الجهود المستمرة في تنظيم الحركة والخدمات تعزز من قدرة الحرمين الشريفين على استقبال أعداد كبيرة من المعتمرين بكفاءة عالية.