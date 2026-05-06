هيئة السكك الحديدية تبدأ حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك اعتبارًا من 7 مايو 2026

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك اعتبارًا من يوم 7 مايو 2026، وذلك في إطار منظومة الحجز المسبق بجميع القطارات العاملة على مختلف خطوط الشبكة، بما يساهم في تيسير حركة السفر للمواطنين خلال هذه المناسبة الدينية الهامة.

ووجه المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، بضرورة تواجد جميع القيادات لمتابعة انتظام حركة التشغيل ميدانيًا والإشراف المباشر على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على مستوى الشبكة بالكامل. وشدد على أهمية إجراء أعمال الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة المستمرة لحالتها الفنية، مع التأكيد على جاهزية القطارات قبل التشغيل والاهتمام بمستوى النظافة داخل العربات بما يضمن تقديم خدمة متميزة وآمنة.

وتقرر فتح حجز تذاكر السفر على قطارات الهيئة خلال عيد الأضحى المبارك وفق الجدول الزمني المحدد، حيث يتم الحجز في حدود أربعة تذاكر فقط من شبابيك الحجز بموجب الرقم القومي لكل راكب، في إطار تنظيم عملية البيع وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الركاب. وتوفر الهيئة العديد من الوسائل لحجز التذاكر، بما في ذلك الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي أو التطبيق الخاص بالهيئة، بالإضافة إلى شبابيك الحجز المتاحة في المحطات.

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر جهدًا في سبيل راحة جمهور الركاب وتقديم أفضل مستوى من الخدمة، حيث تم تعزيز عدد القطارات العاملة خلال هذه الفترة لتسهيل حركة السفر وتجنب الازدحام. كما تم تفعيل خدمات إضافية مثل مكاتب الاستعلام والتوجيه داخل المحطات لتسهيل عملية الحجز والاستفسار على مدار الساعة. وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامها بتوفير خدمات نقل آمنة ومريحة للمواطنين، خاصة خلال المناسبات الدينية التي تشهد زيادة ملحوظة في حركة السفر.

كما تم تنسيق جهود مع الجهات المعنية لضمان سلاسة حركة القطارات وتجنب أي تعثرات تقنية أو تشغيلية خلال هذه الفترة. ومن المتوقع أن تشهد شبكة السكك الحديدية حركة مرورية كثيفة خلال أيام العيد، مما يستدعي من الركاب التخطيط المسبق لحجز التذاكر والالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي تأخيرات أو مشكلات في السفر. وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الأمنية والاحترازية داخل المحطات والقطارات، بما في ذلك الالتزام بقواعد النظافة العامة وتجنب التجمعات غير الضرورية.

كما تم تعزيز وجود فرق الأمن والرقابة داخل المحطات لضمان سلامة الركاب وحماية الممتلكات. وفي ختام بيانها، أعربت الهيئة عن شكرها وتقديرها لجميع العاملين في مجال السكك الحديدية على جهودهم المبذولة لضمان نجاح عملية النقل خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدةً على التزامها المستمر بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين





